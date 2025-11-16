Ο Τζιάνι Πετρούτσι, πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (FIP), μίλησε στην «Corriere Dello Sport» για το NBA Europe, εκφράζοντας θετική άποψη για τη δημιουργία της διοργάνωσης, την οποία χαρακτήρισε σημαντική για την ανάπτυξη του αθλήματος.

«Πρόκειται για μια νέα εξέλιξη που θα προσφέρει οφέλη σε ολόκληρο το σύστημα, φέρνοντας επιπλέον πόρους και ενισχύοντας το θέαμα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα τους. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας παρέχει παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA», σχολίασε.

Ο Πετρούτσι έκανε ακόμη γνωστό ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση. «Το NBA Europe είναι μια ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση της βάσης του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο διάσημη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει το “ναι”, σίγουρα υπάρχει λόγος», τόνισε.

Όσον αφορά τη συμμετοχή ιταλικής ομάδας, ο πρόεδρος της FIP διαβεβαίωσε ότι η Ρώμη δεν θα λείψει από το NBA Europe: «Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που υποστηρίζεται από έναν αρκετά πλούσιο επιχειρηματία», δήλωσε.