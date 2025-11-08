Με δυναμικό ξεκίνημα στο NBA Cup, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 126-110 των Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει ξανά. Ο «Greek Freak» αγωνίστηκε 37:17 και τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, πλησιάζοντας το τριπλ νταμπλ. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάιλς Τέρνερ (23 π.) και ο Ράιαν Ρόλινς (20 π.), ενώ ο Κόουλ Άντονι και ο Κάιλ Κούζμα σημείωσαν από 11 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε. Στους Μπουλς, κορυφαίος ήταν ο Μάτας Μπουζέλις με 20 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς ξεκίνησαν με νίκη 121-110 επί των Χιούστον Ρόκετς, χάρη στους Χάρισον Μπαρνς (24 π.), Βίκτορ Ουεμπανιάμα (22 π.) και Τζούλιαν Σαμπάνι (22 π.). Ο Ντέβιν Βασέλ πρόσθεσε 15 πόντους και ο Στεφόν Κασλ 14 πόντους με 13 ασίστ. Από την πλευρά των Ρόκετς ξεχώρισαν ο Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και ο Κέβιν Ντουράντ με 24.

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς επικράτησαν 129-104 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς με 26 πόντους, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα. Ο Γιόκιτς δεν αγωνίστηκε στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μένοντας ένα ριμπάουντ και μια ασίστ μακριά από το έκτο τριπλ νταμπλ της σεζόν.

Αποτελέσματα NBA Cup:

Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς 123-110

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 114-148

Ατλάντα Χοκς – Τορόντο Ράπτορς 97-109

Μπρούκλιν-Ντιτρόιτ 107-125

Σαν Αντόνιο Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 121-110

Μαϊάμι Χιτ – Σάρλοτ Χόρνετς 126-108

Μέμφις Γκρίζλις – Ντάλας Μάβερικς 118-104

Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς 126-110

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γιούτα Τζαζ 137-97

Ντένβερ Νάγκετς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 129-104

Σακραμέντο Κινγκς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-132