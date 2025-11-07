Ο Σέι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οδηγώντας τους περσινούς πρωταθλητές στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας και βρίσκεται πρώτος στη λίστα για το βραβείο του MVP της σεζόν.

Ακριβώς πίσω του ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη χρονιά με 32,3 πόντους, 12,6 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ μέσο όρο σε οκτώ αγώνες, βοηθώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να σημειώσουν πέντε νίκες στο ίδιο διάστημα.

The reigning NBA @Kia MVP isn’t slowing down 💪 SGA claims the No. 1 spot in @Powell2daPeople’s first NBA App Kia MVP Ladder of the season ahead of tonight’s 11-game slate! Read the full list on the NBA App ⬇️ https://t.co/ncPIWr4beT pic.twitter.com/HyZYnqtGyI — NBA (@NBA) November 7, 2025

Την πεντάδα – στην οποία δεν υπάρχει Αμερικανός παίκτης – συμπληρώνουν οι Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουεμπανιαμά και Λούκα Ντόντσιτς, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

Την πρώτη δεκάδα της κατάταξης συμπληρώνουν οι Τζος Γκίντεϊ, Ταϊρίς Μάξεϊ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Στεφ Κάρι και Άλπερεν Σενγκούν, οι οποίοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους στις αρχές της σεζόν.