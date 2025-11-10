Ο Κέβιν Ντουράντ υπέγραψε μία ακόμη παράσταση υψηλού επιπέδου, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 122-115 επί των Μιλγουόκι Μπακς, ανατρέποντας διαφορά 14 πόντων στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Ρόκετς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους και 7 ασίστ, αναλαμβάνοντας δράση στα κρίσιμα σημεία της τέταρτης περιόδου. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Αλπερέν Σενγκούν, που άγγιξε το triple double (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ), ενώ οι Σμιθ (16 π., 9 ριμπ.) και Σέπαρντ (16 π. με 4 τρίποντα) συνέβαλαν σημαντικά στην ανατροπή.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πληθωρική εμφάνιση με 37 πόντους (14/24 δίποντα, 9/14 βολές), 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως αστόχησε σε κρίσιμες βολές και έκανε ένα λάθος πάσα στο φινάλε, στοιχίζοντας την ήττα στους γηπεδούχους. Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 19 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους και 4 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι αυτή απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11, 03:30).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς 115-122

Νιου Γιορκ Νικς – Μπρούκλιν Νετς 134-98

Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς 107-111

Μέμφις Γκρίζλις – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-114

Φιλαδέλφεια 76ερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 108-111

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ιντιάνα Πέισερς 114-83

Σακραμέντο Κινγκς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 117-144