Το τελευταίο TOP 10 του ΝΒΑ από τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα Δευτέρας ήταν γεμάτο θεαματικές φάσεις και εντυπωσιακές επιδόσεις. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα, παρά την ήττα των Μπακς από τους Ρόκετς, όπου ο «Greek Freak» σημείωσε 37 πόντους. Ο διεθνής σούπερ σταρ έκανε εντυπωσιακή προσποίηση, ξεγελώντας δύο αντιπάλους, και κάρφωσε εντυπωσιακά, με τη φάση του να κατατάσσεται στην τρίτη θέση του TOP 10.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Τζαλίλ Κάνινγχαμ των Πίστονς, ο οποίος με ένα απίθανο κάρφωμα οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Σίξερς. Το TOP 10 περιλαμβάνει επίσης εντυπωσιακά καλάθια, alley-oops και εντυπωσιακές άμυνες, αναδεικνύοντας τις στιγμές που κάνουν τη λίγκα συναρπαστική. Οι φάσεις αυτές αποδεικνύουν για άλλη μία φορά την εκτελεστική δεινότητα των κορυφαίων παικτών του ΝΒΑ και την αδυσώπητη ένταση κάθε αγωνιστικής.