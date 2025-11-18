Στο Τελ Αβίβ φτάνουν ανώτατα στελέχη της EuroLeague και του EuroCup, σε μια κρίσιμη διήμερη επίσκεψη που θα καθορίσει την επιστροφή των διεθνών αγώνων στη χώρα. Η αποστολή περιλαμβάνει τον Ντιέγκο Χούλιαν, CEO του EuroCup και αντιπρόεδρο της EuroLeague, και τον Παούλιους Μοτεγιούνας, CEO της EuroLeague, οι οποίοι θεωρούνται υποστηρικτές της επανέναρξης των αγώνων.

Κατόπιν πρόσκλησης των ομάδων, θα επισκεφθούν τη “Menorah Mivtachim Arena”, που θα φιλοξενήσει αγώνες EuroLeague για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023. Παράλληλα, θα συναντηθούν με τη διοίκηση των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και με εκπροσώπους αστυνομικών και ασφαλιστικών αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την επιστροφή των κορυφαίων ευρωπαϊκών αγώνων.

Η απόφαση της EuroLeague αναμένεται να καθορίσει τη μελλοντική διεξαγωγή των διεθνών αγώνων στο Ισραήλ, με ομάδες και φιλάθλους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.