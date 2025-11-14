Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ έγραψε Ιστορία το βράδυ της Παρασκευής (14/11), περνώντας για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων ριμπάουντερ όλων των εποχών στην EuroLeague.
Ο σέντερ του Ολυμπιακού χρειαζόταν πέντε «σκουπίδια» για να αφήσει πίσω του τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος έχει 1.513 ριμπάουντ σε 287 αγώνες στη διοργάνωση, και κατάφερε να φτάσει το όριο στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της σεζόν 2024/25.
Nikola Milutinov made history! 🏀
Through consistency, passion, and incredible hard work, he has entered the Top 10 all-time rebounders in @EuroLeague history. 🔝
Congratulations, Nikola — onwards to even greater achievements! 💪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight… pic.twitter.com/xigU3lnw7J
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
