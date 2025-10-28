Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο τη Μονακό για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της φετινής διοργάνωσης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι, μίλησε για τη δυσκολία της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση. Τόνισε ότι η Μονακό αποτελεί ισχυρή δύναμη στη λίγκα με πολύ καλούς παίκτες.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να μην κοιτάξουμε το ρεκόρ μας ή το πρόγραμμα μας. Ο στόχος είναι να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να αποδώσουμε το καλύτερο δυνατό μπασκετικό επίπεδο μπροστά στο κοινό μας», δήλωσε ο Μπαρτζώκας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σφιχτό και συνεπή παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο υπολογίσιμη ομάδα που έφτασε .

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των προπονήσεων, οι οποίες λόγω του απαιτητικού προγράμματος με τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι περιορισμένες. «Οι προπονήσεις έχουν μειωθεί λόγω του σφιχτού προγράμματος, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη χημεία μας και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι τραυματίες αρχίζουν να επιστρέφουν, κάτι που δίνει μεγαλύτερη βάρος στην ισορροπία της ομάδας και την καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων μέσα στο παρκέ. Μάλιστα, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιστροφή του Κίναν Έβανς στις ομαδικές προπονήσεις θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνολική απόδοση του Ολυμπιακού.

Η σημασία της ομαδικής δουλειάς και το κλειδί για τη νίκη

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, από την πλευρά του, αναγνωρίζει τη δυσκολία του αγώνα με τη Μονακό, επισημαίνοντας τη σκληρότητα του αντιπάλου και τη σημασία του να αφήσουν πίσω τους το αρνητικό αποτέλεσμα του ημιτελικού της περσινής διοργάνωσης. Ο Σέρβος σέντερ τονίζει πως το κλειδί για να πάρει η ομάδα τη νίκη είναι να απαντήσει στο σφιχτό και φυσικό παιχνίδι της Μονακό και να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με την επιστροφή των τραυματιών και την προσαρμογή των νέων παικτών, ο Ολυμπιακός δείχνει έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη διοργάνωση, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο στόχο του.