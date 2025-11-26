Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν μέσω επιστολής προς τους φιλάθλους του συλλόγου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα αρνητικά αποτελέσματα και την κακή πορεία στην Euroleague. Στην επιστολή του, ο θρυλικός τεχνικός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια των 4,5 χρόνων στο Βελιγράδι, υπογραμμίζοντας τη στενή του σχέση με τον σύλλογο με τη φράση: «Πάντα ένας από εσάς, πάντα ευγνώμων!».

Η Παρτίζαν εισέρχεται πλέον σε νέα εποχή, αναζητώντας τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αποτελεί τον πρώτο υποψήφιο για τον πάγκο της ομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Σέρβων ΜΜΕ.

Αναλυτικά η επιστολή:

« Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια, επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκινήσαμε μαζί να ζήσουμε το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο να ξαναγίνει η Παρτίζαν μέλος της EuroLeague μετά από 10 χρόνια, και όλοι μαζί το καταφέραμε. Οι αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που το αξίζετε περισσότερο από όλους. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα κακά που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (έχω τονίσει πολλές φορές ότι είναι τα καλύτερα που είχα ποτέ) και, φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς».