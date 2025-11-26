Μετά τη συντριβή της Παρτίζαν από τον Παναθηναϊκό την Τρίτη (25/11), ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας, δημιουργώντας αναταραχή στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων». Η διοίκηση θα αποφασίσει εάν θα την κάνει δεκτή, ενώ ήδη οι εξελίξεις φαίνεται να τρέχουν.

Σύμφωνα με τη MozzartSport, αν η αλλαγή προπονητή προχωρήσει, πρώτο φαβορί για τον νέο προπονητή είναι ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός έχει ήδη θητεύσει στην Παρτίζαν από το 2018 έως το 2020 και είναι διαθέσιμος, καθώς αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 57χρονος προπονητής θεωρείται ικανός να δώσει νέα πνοή στην ομάδα και να την επαναφέρει σε ανταγωνιστική τροχιά.