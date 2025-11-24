Σε δηλώσεις προχώρησε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν (25/11, 21:15), όπου δεν παρέλειψε να μιλήσει για τις απουσίες της ομάδας του, καθώς και για τον προπονητή της Σερβικής ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι πιο άνετος εάν παίξουμε όπως στο πρώτο μέρος με την Ντουμπάι. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο, επιθετικά, με όλο τον κόσμο να συμμετέχει και τον κόσμο στο πλευρό μας αυτή η κατάσταση σε κάνει να νιώθεις άνετα, σαν να παίζεις εντός έδρας. Πρέπει να έχουμε κίνητρο και να αρχίσουμε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορεί να αλλάζει κάθε παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρέπει να χρησιμοποιείς την έδρα σου για να είσαι πιο επιθετικός, όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο με την Ντουμπάι. Η Παρτίζαν έχασε το τελευταίο παιχνίδι, αλλά είναι επικίνδυνη ομάδα με έμπειρους παίκτες, όπως ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Πάρκερ, ο Καλάθης. Κάθε φορά είναι επικίνδυνη. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες έχει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξέρει πώς να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και να πάρουμε ακόμα μια νίκη στην έδρα μας».

Για τους Οσμάν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη και για μένα όταν οι γιατροί μου είπαν πριν από την προπόνηση ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν θα παίξουν. Τι να πω. Αύριο δεν θα παίξουν».