Το πρώτο βήμα αναδιάταξης δυνάμεων στο στρατόπεδο της ΝΔ έγινε χθες – και ήταν σημαντικό, και προεκλογικά ως προς το επιδιωκόμενο σήμα ενεργοποίησης του γαλάζιου μηχανισμού για τις εθνικές εκλογές, και μετεκλογικά ως προς την πιθανή επόμενη μέρα του κόμματος. Μέσα από 1.200 κάλπες ανά την επικράτεια αναδείχθηκε ο γαλάζιος «στρατός», ο οποίος θα κληθεί να τρέξει με τη νεοδημοκρατική σημαία ως την άνοιξη του 2027, σύμφωνα με τον εκλογικό χρόνο τον οποίο επίμονα ορίζει δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης: εξελέγησαν οι 2.500 νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος – στελέχη στις 330 δημοτικές οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ) και στις 59 περιφερειακές (ΔΕΕΠ). Εξελέγησαν όμως και οι 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στο τακτικό συνέδριο της ΝΔ το 2026. Τότε θα γίνει το δεύτερο, κομβικό βήμα. Διότι μέσα από νέες κάλπες σε πέντε μήνες, πιθανότατα τον Απρίλιο κατά το κομματικό συνέδριο, θα αναδειχθεί το κορυφαίο όργανο της ΝΔ, η νέα Πολιτική Επιτροπή, που αποτυπώνει πλήρως τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Κινητικότητα

Παρότι η Πολιτική Επιτροπή (τα 150 αιρετά μέλη που προστίθενται στα 300 ex officio) καθρεπτίζει την ισχύ του προέδρου – άλλωστε η ΝΔ είναι ένα παραδοσιακά αρχηγικό κόμμα –, είναι σαφές ότι κορυφαία στελέχη επιδιώκουν αύξηση της δικής τους επιρροής στο γαλάζιο οικοσύστημα και ενίσχυση του «προφίλ» τους στο κομματικό κοινό. Εξού και η παρασκηνιακή κινητικότητα των προηγούμενων εβδομάδων από μεγάλα πολιτικά γραφεία, που έχουν το βλέμμα στραμμένο στη δικτύωσή τους σε όλη τη χώρα. Δεν ήταν συνεπώς μόνο οι «προεδρικοί» που ζυμώθηκαν από τον Βορρά ως τον Νότο, όπως ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Θανάσης Νέζης, ούτε μόνο τα αρμόδια στελέχη της Πειραιώς, όπως οι Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Σμυρλής, Στέλιος Κονταδάκης, αλλά κινητικότητα υπήρξε επίσης από συνεργάτες πρωτοκλασσάτων υπουργών – Χατζηδάκη, Δένδια, Πιερρακάκη,Γεωργιάδη.

Εξάλλου αυτές οι εσωκομματικές εκλογές είχαν ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους: πρώτον, εντός της ΝΔ έχουν ζωηρέψει οι εσωκομματικές συζητήσεις και τριβές: φτάνουν μέχρι τη «δελφινολογία», τη διατύπωση εκτιμήσεων μπροστά στην προοπτική η ΝΔ να μην πιάσει τους εκλογικούς στόχους της και την καταγραφή ψιθύρων για την επόμενη μέρα και όσους προσδοκούν να έχουν ενισχυμένο ρόλο σε αυτή όταν έρθει η ώρα. Πρόκειται για αυτά που ο Μητσοτάκης θέλει προσώρας να περιγράφει ως «πολιτική κουζίνα» που δεν αφορά την κοινωνία αλλά λίγους πέριξ του Κολωνακίου. Δεύτερον, αυτή τη φορά οι γαλάζιες κάλπες στήθηκαν με τον Αντώνη Σαμαρά να μην είναι στις τάξεις της ΝΔ, που σημαίνει ότι εκτός έχουν βρεθεί και οι πιστοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού, και με τον Κώστα Καραμανλή, να έχει διακριτή πλην προσεκτική στάση κατά χειρισμών της σημερινής ηγεσίας.

Οπως αναμενόταν, ο Μητσοτάκης, αφού ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα, έσπευσε σε ενέσεις τόνωσης του κομματικού ηθικού, λέγοντας ότι τα μέλη δίνουν δύναμη στη ΝΔ. «Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων (…) στηρίζει τη μεσαία τάξη (…) κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας» είπε, προβάλλοντας ώρες πριν (από τη διαδικτυακή ανασκόπηση) τα οικονομικά μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά έως τον Ιανουάριο, ανάμεσά τους η σημερινή καταβολή της ενίσχυσης 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε σε Μεταμόρφωση, Κηφισιά, Βριλήσσια, Ψυχικό, λέγοντας ότι η ΝΔ «παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα» και ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο Αδωνις Γεωργιάδης, αφού ψήφισε στην Κηφισιά, επισκέφθηκε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο, εκτιμώντας ότι το 2027 «ο Μητσοτάκης θα εκλεγεί ξανά αυτοδύναμος Πρωθυπουργός». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ψήφισε στο Χαλάνδρι και πήγε και εκείνος στα εκλογικά κέντρα του βόρειου τομέα, τονίζοντας ότι «η ΝΔ είναι οι ιδέες της αλλά και οι άνθρωποί της».