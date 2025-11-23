Η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα μέλη του κόμματος να προσέρχονται για να αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) και της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, η συμμετοχή κρίνεται ήδη μεγάλη, ενώ η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η εκλογική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα στις 19:00, χωρίς προβλήματα.