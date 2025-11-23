Το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές εκλογές, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγο μετά τις 18:00, όπου τον υποδέχτηκαν θερμά μέλη και φίλοι του κόμματος. «Γέμισαν οι κάλπες», ήταν το πρώτο του σχόλιο κατά την άφιξη στη γραμματεία.

Αργότερα, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή 122.000 πολιτών, πολλοί εκ των οποίων ψήφισαν για πρώτη φορά.