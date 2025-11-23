Σήμερα διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.