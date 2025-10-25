Η λέξη ξεπήδησε από το Τik Tok και δεν ανήκει σε καμία γλώσσα. Λήμμα πληκτρολόγησης, το «ντελούλου» σημαίνει εκείνον που πορεύεται αγνοώντας τις προειδοποιήσεις που του στέλνει η πραγματικότητα. Σκέφτεται και δρα με μοναδικό γνώμονα τα κέφια του. Γενικά, αδιαφορεί βροντερά για τα πάντα, είναι αλλού γι’ αλλού, σαν να λέμε είναι αδιάφορος.

Σε έναν τέτοιο «Αδιάφορο» με οδήγησε η πρόσφατη κλοπή στο Λούβρο, σε έναν ντελούλου του 1717 (λάδι σε ξύλο, 25Χ19 cm) που η ξενοιασιά του κίνησε το ενδιαφέρον του Αντουάν Βαττώ που τον ζωγράφισε και το 1939 κίνησε το ενδιαφέρον εκείνων που τον σούφρωσαν.

Δεν ήταν πολλοί, ήταν μόνον ένας εκείνος που μπήκε στο Λούβρο κάποιο απομεσήμερο του Ιουνίου του 1939 και βγήκε με τον πίνακα κάτω από την κάπα του. Τον σάλο τον αντιλαμβάνεστε. Τις διασταυρούμενες ευθύνες, ομοίως. Ο κλέφτης δεν τον κράτησε για πολύ στο μίζερο δωματιάκι του.

Σε δύο μήνες παρέδωσε τον πίνακα στο μουσείο αφού προηγουμένως κάλεσε σε συνέντευξη Τύπου τις αφηνιασμένες παριζιάνικες εφημερίδες για να εξιστορήσει το μόνον της ζωής του ταξείδιον. Δεν ξέρω αν ήταν sociopath ή αν εν τω μεταξύ ο «Αδιάφορος» του Βαττώ τον είχε τρελάνει στο φτύσιμο μ΄εκείνη την ροκοκό σνομπαρία του.

Είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις με ένα έργο τέχνης αν δεν το θέλει και το ίδιο και απ΄αυτής της απόψεως, ανησυχώ πολύ για την τύχη που θα έχουν τα πετράδια του στέμματος της Γαλλικής Επανάστασης, αχαχούχα. Ωρες ώρες τους φαντάζομαι με την τανάλια πάνω από τιάρες, να προσπαθούν να τους πετάξουν έξω τα διαμάντια, και ωχ, με πιάνει το δόντι μου. Άλλες πάλι φαντάζομαι κακομοιριασμένους γόνους να παζαρεύουν μονόπετρα με ονομασία προέλευσης και η ευρυγώνια αρραβωνιαστικιά από δίπλα να αισθάνεται τουλάχιστον Ιωσηφίνα.

Δεν μπορεί να είναι τόσο τσίπιδες, εικάζω. Μόνον και μόνον από το σέρβις, το μυαλό μου πάει στα καλύτερα. Οι πολύ πλούσιοι τη σήμερον ημέρα, δεν εκτίθενται. Τη βρίσκουν από μόνοι τους στα τρίσβαθα καλά οργανωμένων μπούνκερ ή θαμμένοι μέσα σε τούνελ με από πάνω αυτοποτιζόμενους κοκοφοίνικες. Δεν αντέχεται η ρημάδα η πλήξη. Εικονικές ενθρονίσεις εκείνοι; Ψηφιακός Ροβεσπιέρος εγώ.