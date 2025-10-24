Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά τη θεαματική κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου, όπου δύο δράστες κατάφεραν να αποδράσουν χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και να εξαφανιστούν με πολύτιμα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την εποχή του Ναπολέοντα.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο κλέφτες φαίνονται να δρουν μεθοδικά. Ο ένας φορά κουκούλα και κίτρινο γιλέκο, ενώ ο άλλος έχει καλύψει το πρόσωπό του με κράνος.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο συνεργοί τους τούς περιμένουν έξω από το μουσείο με σκούτερ. Οι τέσσερις άνδρες διαφεύγουν στους δρόμους του Παρισιού, αφήνοντας πίσω τους μόνο ερωτήματα και αναστάτωση.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και άλλο βίντεο, στο οποίο φαίνονται δύο από τους δράστες να τοποθετούν τα κλοπιμαία σε σάκο και να διαφεύγουν από παράθυρο του κτιρίου.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν ότι στα κοινωνικά δίκτυα διακινούνται πολλά πλαστά βίντεο, κατασκευασμένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, δημοσιογραφικές ομάδες στη Γαλλία επιχειρούν, επίσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να αναπαραστήσουν τα επτά λεπτά που χρειάστηκαν οι δράστες για να ολοκληρώσουν τη ληστεία.