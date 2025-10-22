Νέο πλήγμα στον πολιτιστικό χώρο της Γαλλίας σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, λίγες μόλις ώρες μετά τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου. Αυτή τη φορά, στόχος έγινε το μουσείο Maison des Lumières Denis Diderot, αφιερωμένο στον Γάλλο φιλόσοφο Ντενί Ντιντερό, στην πόλη Λανγκρ της περιφέρειας Ωτ-Μαρν, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι το μουσείο ήταν κλειστό λόγω αργίας και παραβίασαν την μπροστινή πόρτα του κτηρίου. Στη συνέχεια έσπασαν μια βιτρίνα και απέσπασαν συνολικά 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται από το 1790 έως το 1840.

🇫🇷 Another French museum robbed: the Denis Diderot House in Langres On the morning of October 20, staff arriving at the Denis Diderot House museum in Langres, northwestern France, discovered a broken entrance door and a shattered glass display case containing gold and silver… pic.twitter.com/CBjAcidDjv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Τα νομίσματα αποτελούσαν μέρος του λεγόμενου «θησαυρού του μουσείου», ο οποίος είχε βρεθεί τον Νοέμβριο του 2011, κατά τη διάρκεια ανακαινιστικών εργασιών στο Hôtel du Breuil, το κτήριο που σήμερα στεγάζει το μουσείο.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της πόλης, που μετέδωσε το France Info:«Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν άμεσα και πήγαν στο σημείο. Συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο του χώρου, πραγματοποίησαν πλήρη έλεγχο του μουσείου. Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, μέρος του “θησαυρού του μουσείου” έχει εξαφανιστεί. Οι ομάδες του μουσείου κάνουν αυτή τη στιγμή ακριβή καταγραφή των αντικειμένων που θα παραδώσουν στην αστυνομία».

Η βιτρίνα που προστάτευε τα νομίσματα βρέθηκε σπασμένη στο έδαφος, ενώ δεν διαπιστώθηκε κλοπή άλλων αντικειμένων ή έργων τέχνης.

Οι τοπικές αρχές και η αστυνομία θεωρούν πως πρόκειται για προσεκτικά στοχευμένη διάρρηξη, σχεδιασμένη με ακρίβεια καθώς το μουσείο ήταν κλειστό και χωρίς επαρκή φύλαξη κατά τη διάρκεια της αργίας.

Τέλος, το Maison des Lumières Denis Diderot θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας ενώ για την ασφάλειά του έχει ήδη ανατεθεί η επιτήρηση σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης κατά τις νυχτερινές ώρες.