Νέο βίντεο που φαίνεται να δείχνει τη θεαματική έξοδο και διαφυγή των κλεφτών από το Λούβρο κάνει τον γύρο του κόσμου. Το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως δείχνει την κινηματογραφική έξοδο των ληστών του διάσημου μουσείου με τα κλεμμένα κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα, την ώρα που στον δρόμο περνούν αυτοκίνητα.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άνδρες, ο ένας με κουκούλα και φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος ντυμένος στα μαύρα με κράνος μοτοσικλέτας, να εγκαταλείπουν βιαστικά από το παράθυρο του μουσείου, απ’ όπου και εισήλθαν, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα. Φεύγοντας, άφησαν πίσω τους ηλεκτρικούς τροχούς, μία κουβέρτα, γάντια και ένα σύρμα.

Παράλληλα, διαπιστώνεται πως πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται πως είναι δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ένα από αυτά, του οποίου η γνησιότητα ελέγχεται, εμφανίζονται τρεις άνδρες με κίτρινα γιλέκα μέσα στην Αίθουσα Απόλλων να κρατούν μια μαύρη τσάντα, στην οποία τοποθετούν τα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ οι σειρήνες ηχούν ασταμάτητα.

Το συγκεκριμένο βίντεο ωστόσο ελέγχεται, καθώς σύμφωνα με τους υπεύθυνους του μουσείου, ο συναγερμός δεν χτύπησε μέσα στην αίθουσα αλλά μόνο στο κέντρο ελέγχου.

Η Λοράνς ντε Καρ, διευθύντρια του μουσείου, παραδέχθηκε πως συνέβη αυτό που όλοι οι επικεφαλής των μουσείων φοβούνται, δηλαδή η κλοπή έργων τέχνης που προστατεύουν.

Ομολόγησε ότι, παρά τις προσπάθειές τους, «ηττήθηκαν». Από τη στιγμή που ανέλαβε, τόνιζε συνεχώς ότι το μουσείο χρειάζεται ανακαίνιση, οι υπάλληλοι δεν είναι οπλισμένοι και ζητούσε τη δημιουργία αστυνομικού τμήματος μέσα στο μουσείο για προληπτικούς λόγους.

Όπως τονίστηκε πως δεν υπάρχουν αρκετές περιμετρικές κάμερες. Όσες υπάρχουν είναι παλιές, δεν καλύπτουν όλες τις προσόψεις του Λούβρου και στη συγκεκριμένη πλευρά όπου έγινε η ληστεία, η μοναδική κάμερα που είναι τοποθετημένη κοιτάζει προς τα δυτικά, χωρίς να καλύπτει το μπαλκόνι απ’ όπου εισήλθαν οι δράστες.