Καρέ – καρέ αποτυπώνονται οι δραματικές προσπάθειες του άτυχου δύτη να αναδυθεί στην επιφάνεια, αλλά και οι τελευταίες του στιγμές, μέσα από την κάμερα που έφερε μαζί του. Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Η σορός του εντοπίστηκε την Τετάρτη (15.03.2026), σφηνωμένη στο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου», σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειές του να φτάσει στην επιφάνεια, δεν τα κατάφερε. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο είναι πως η κάμερα που είχε επάνω του κατέγραψε τα τελευταία λεπτά της ζωής του.

Το υλικό δείχνει και τις προσπάθειές του να επιστρέψει στην επιφάνεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο 34χρονος είχε εξοπλιστεί πλήρως για την κατάδυση, επιδιώκοντας να καταγράψει την υποθαλάσσια διαδρομή του. <a

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο δύτης κατέβαινε σταδιακά προς το «Πηγάδι», όταν τον παρέσυραν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Η δύναμη των νερών τον έριξε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα να χάσει μέρος του εξοπλισμού του, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άνδρα από το «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς οι συνθήκες στο σημείο παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες. Οι δύτες δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που προκαλούν το μεγάλο βάθος και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια πρόκειται να επιχειρήσουν το Σάββατο, χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια σε τόσο μεγάλο βάθος και να προχωρήσουν στην ανάσυρση της σορού.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική. Η ιδιόμορφη μορφολογία του βυθού και τα έντονα ρεύματα καθιστούν την περιοχή εξαιρετικά απαιτητική ακόμη και για έμπειρους δύτες.