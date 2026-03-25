Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Ο 34χρονος είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε βάθος περίπου 30 μέτρων, εντοπίστηκαν ένα ζευγάρι βατραχοπέδιλα, ένα θαλάσσιο σκούτερ και μια φιάλη οξυγόνου, τα οποία πιθανόν ανήκουν στον 34χρονο αγνοούμενο.

Τα ίχνη του 34χρονου χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού που διεξάγεται υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Παρά τις ελπίδες των συγγενών και φίλων του, οι πιθανότητες μειώνονται, καθώς οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την αποστολή μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Στις έρευνες συμμετέχουν η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες από ιδιωτικά συνεργεία. Αν και ο 34χρονος διέθετε προηγμένο εξοπλισμό, όπως υποβρύχιο σκούτερ και επιπλέον παροχή οξυγόνου, το κρίσιμο χρονικό όριο των 3 έως 5 ωρών έχει πλέον ξεπεραστεί, καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη και σχεδόν απέλπιδα.

Το επικίνδυνο «πηγάδι του διαβόλου»

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στο «πηγάδι του διαβόλου», έναν υποθαλάσσιο σχηματισμό σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Το άνοιγμα, διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, οδηγεί σε δίκτυο από στενές στοές, που καθιστούν την κατάδυση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το σημείο είναι γνωστό διεθνώς στην κοινότητα των δυτών για την επικινδυνότητά του, καθώς η περιορισμένη ορατότητα και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις δύτες στο παρελθόν.

