Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε επιφυλακή παραμένει η περιοχή στο δεύτερο Λιμανάκι της Βουλιαγμένης, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη. Στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου» εντοπίστηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη αναπνευστικής συσκευής, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκβαση της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Βουλιαγμένη: «Αλυσίδα» δυτών στο «πηγάδι του διαβόλου» σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί ο 34χρονος (video)

Το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, οι έρευνες συνεχίστηκαν στο ίδιο σημείο της Βουλιαγμένης και σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Εκεί βρέθηκαν επιπλέον αντικείμενα: μια φιάλη αναπνευστικής συσκευής, ένα βατραχοπέδιλο και ένα υποβρύχιο σκούτερ, τα οποία εξετάζεται αν ανήκουν στον αγνοούμενο δύτη.

Διαβάστε ακόμα: Λιμανάκια Βουλιαγμένης: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»

Τα ίχνη του 34χρονου χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού που διεξάγεται υπό εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες. Παρά τις ελπίδες των συγγενών και φίλων του, οι πιθανότητες μειώνονται, καθώς οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την αποστολή μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Στις έρευνες συμμετέχουν η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες από ιδιωτικά συνεργεία. Αν και ο 34χρονος διέθετε προηγμένο εξοπλισμό, όπως υποβρύχιο σκούτερ και επιπλέον παροχή οξυγόνου, το κρίσιμο χρονικό όριο των 3 έως 5 ωρών έχει πλέον ξεπεραστεί, καθιστώντας την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη και σχεδόν απέλπιδα.

Διαβάστε ακόμα: Βουλιαγμένη: «Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή» – Η τραγική προειδοποίηση στο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του δύτη

Το επικίνδυνο «πηγάδι του διαβόλου»

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στο «πηγάδι του διαβόλου», έναν υποθαλάσσιο σχηματισμό σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Το άνοιγμα, διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, οδηγεί σε δίκτυο από στενές στοές, που καθιστούν την κατάδυση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το σημείο είναι γνωστό διεθνώς στην κοινότητα των δυτών για την επικινδυνότητά του, καθώς η περιορισμένη ορατότητα και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις δύτες στο παρελθόν.