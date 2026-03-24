Δύτες του Λιμενικού, εξοπλισμένοι με ειδικό καταδυτικό εξοπλισμό, πραγματοποίησαν κατάδυση στο λεγόμενο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, αναζητώντας κάποιο ίχνος ζωής του 34χρονου πιλότου που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια.

Οι έρευνες διακόπηκαν προσωρινά, τουλάχιστον λόγω της επικινδυνότητας του σημείου, μέχρι το Λιμενικό να προετοιμαστεί καλύτερα.

Από χθες το πρωί, το Λιμενικό μαζί με ειδικούς σπηλαιολόγους προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον 34χρονο αλλά, όπως είπαν ανέφεραν το μέρος είναι «αφιλόξενο», δηλαδή το υπόγειο αυτό σπήλαιο, βάθους 30 μέτρων, είναι αφιλόξενο, έχει μόνο μία είσοδο και καμία διέξοδο και ακόμα και αν κάποιος μπει μέσα με ειδικό εξοπλισμό είναι πολύ δύσκολο ότι θα βγει.

Στο συγκεκριμένο σπήλαιο υπάρχουν υπόγεια ρεύματα, ασκούν τεράστιες πιέσεις. Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει και, αφού παρασύρουν οδηγούν στη συνέχεια σε ένα άλλο σπήλαιο άγνωστων διαστάσεων.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει νέα προσπάθεια έρευνας για τον εντοπισμό του. Ο 34χρονος είναι πιλότος της πολιτικής αεροπορίας και μάλιστα έκανε αρκετά χρόνια το συγκεκριμένο χόμπι δηλαδή καταδύσεις, και είχε ξαναπάει στο συγκεκριμένο σημείο.