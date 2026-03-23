Έρευνες από ειδικά εκπαιδευμένους σπηλαιοδύτες πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, το οποίο φτάνει σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι έρευνες έχουν πλέον σταματήσει.

Ο 34χρονος, που είναι έμπειρος δύτης, βούτηξε μαζί με φίλο του στο συγκεκριμένο σημείο. Ο φίλος του ήταν εκείνος που έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Χθες, Κυριακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους σπηλαιολόγους, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», το οποίο χαρακτηρίζεται από σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρότι βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα που μοιάζει με πηγάδι και εντοπίζεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε μικρή απόσταση από τη στεριά. Η είσοδός της βρίσκεται σε βάθος περίπου 10 έως 12 μέτρων και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την εντύπωση ενός σκοτεινού, βαθιού ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

Στην πραγματικότητα, το «Πηγάδι» αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου σχηματισμού που οδηγεί σε μικρό σπηλαιώδες σύστημα. Τα βραχώδη τοιχώματά του φιλοξενούν θαλάσσια ζωή, ενώ το φως που διαπερνά την επιφάνεια δημιουργεί εντυπωσιακές αντιθέσεις, κάνοντάς το ιδιαίτερα ελκυστικό για καταδύσεις.

Για τον λόγο αυτό, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους δύτες που το εξερευνούν με κατάλληλο εξοπλισμό και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η ονομασία «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο μύθο, αλλά αποδίδεται στην απόκοσμη εικόνα του σημείου. Το βάθος, το σκοτάδι και η αίσθηση του άγνωστου έχουν συμβάλει στην καθιέρωση αυτής της ονομασίας. Πρόκειται για ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που σχηματίστηκε με την πάροδο του χρόνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ασφαλές για απλούς λουόμενους ή αρχάριους δύτες, καθώς η μορφολογία και τα βάθη του ενδέχεται να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.

Το τραγικό περιστατικό του 1978

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» έχει συνδεθεί με τραγικά γεγονότα. Ενδεικτική είναι η υπόθεση του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα – επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Τον Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, οι δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού, ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ, μαζί με τη 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, καταδύθηκαν στο σπήλαιο και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, οι τρεις παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια μεγάλη επιχείρηση το Νοέμβριο του 1978 δεν απέδωσε αποτελέσματα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες εντόπισαν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Το μυστήριο λύθηκε οριστικά το 2007, όταν ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα με εκείνα των αγνοούμενων Αμερικανών δυτών.

Μετά το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα και προειδοποιητικές πινακίδες στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει νέες επικίνδυνες καταδύσεις.