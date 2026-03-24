Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου. Μαζί του είχε καταδυθεί και ένας δεύτερος δύτης, ο οποίος κατάφερε να αναδυθεί και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου» έχουν περάσει σε νέο στάδιο. Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες, δεμένοι μεταξύ τους με σκοινιά και αλυσίδες, επιχείρησαν να φθάσουν στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία του επικίνδυνου σχηματισμού, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον 34χρονο. Το «πηγάδι του διαβόλου» έχει βάθος περίπου 28 μέτρων και διάμετρο 5 μέτρων. Το σημείο είναι γνωστό για τα στενά του περάσματα, ενώ στο παρελθόν έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους τέσσερα άτομα, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό σκάφος, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες. Περίπου στις 16:00 οι έρευνες σταμάτησαν εκ νέου χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η επικινδυνότητα και η περιορισμένη ορατότητα στις δαιδαλώδεις στοές καθιστούν κάθε κίνηση ριψοκίνδυνη. Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για θετική έκβαση μειώνονται. Οι συγγενείς του αγνοούμενου παραμένουν στο σημείο, περιμένοντας με αγωνία κάποιο καλό νέο από τις δυνάμεις διάσωσης.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), ο 34χρονος είχε καταδυθεί μαζί με συνάδελφό του για υποβρύχια εξερεύνηση. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος δύτης ανέβηκε μόνος στην επιφάνεια και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα, εκφράζοντας φόβους ότι ο συναδέλφός του ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί. Αμέσως κινητοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων δυνάμεων και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, καθώς οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζονται εξαιρετικά απαιτητικές.

Το μεγάλο βάθος και τα έντονα υποθαλάσσια ρεύματα καθιστούν την κατάδυση επικίνδυνη, απαιτώντας από τους διασώστες υψηλό επίπεδο εμπειρίας και τεχνικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος διέθετε εξοπλισμό με παροχή οξυγόνου διάρκειας 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση.

Η επιχείρηση στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης συνεχίζεται, καθώς οι δυνάμεις διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη.