ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η γερμανική εταιρεία Böcker αξιοποίησε την ακούσια εμπλοκή της στη ληστεία του Λούβρου για διαφημιστική καμπάνια, μετά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματός της στη διάρρηξη.

Η ληστεία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο σοκαριστικές στη Γαλλία, με κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ, ενώ η διεύθυνση του μουσείου παραδέχτηκε σημαντικά κενά ασφαλείας.

Η καμπάνια της Böcker προκάλεσε θετική απήχηση στα social media, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως οι δράστες δρούσαν κατόπιν εντολών εγκληματικής οργάνωσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών Böcker, με έδρα το Werne, βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τη χρήση ενός μηχανήματός της στη ληστεία του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι. Η εταιρεία επέλεξε να αξιοποιήσει την ακούσια διαφήμιση, λανσάροντας νέα καμπάνια με σύνθημα “Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα” και προβάλλοντας το ανυψωτικό Agilo, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Böcker Maschinenwerke GmbH (@boeckermaschinenwerke)

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Alexander Böcker, η επιλογή της διαφημιστικής καμπάνιας έγινε μετά τη διαπίστωση πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά τη ληστεία. “Το έγκλημα είναι φυσικά απολύτως καταδικαστέο, αυτό είναι ξεκάθαρο για εμάς”, δήλωσε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως ήταν μια ευκαιρία να αποκτήσει προβολή η οικογενειακή επιχείρηση.

Οι δράστες της ληστείας φέρονται να είχαν ζητήσει επίδειξη του μηχανήματος λίγες ημέρες πριν το περιστατικό και να το έκλεψαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Την Κυριακή, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου, κατάφεραν μέσα σε οκτώ λεπτά να αποσπάσουν ανεκτίμητα κοσμήματα, ανάμεσά τους διαδήματα, κολιέ και καρφίτσες με χιλιάδες διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Η διεύθυνση του Λούβρου παραδέχθηκε αδυναμίες στην ασφάλεια και παρωχημένη τεχνολογία CCTV, με τη διευθύντρια Laurence des Cars να δηλώνει “έχουμε αποτύχει σε αυτά τα κοσμήματα” και να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι οι δράστες θα συλληφθούν, ενώ οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η ληστεία εκτελέστηκε κατόπιν εντολής οργανωμένου εγκλήματος.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο κλέφτες φαίνονται να δρουν μεθοδικά. Ο ένας φορά κουκούλα και κίτρινο γιλέκο, ενώ ο άλλος έχει καλύψει το πρόσωπό του με κράνος.

Λίγα λεπτά αργότερα, δύο συνεργοί τους τούς περιμένουν έξω από το μουσείο με σκούτερ. Οι τέσσερις άνδρες διαφεύγουν στους δρόμους του Παρισιού, αφήνοντας πίσω τους μόνο ερωτήματα και αναστάτωση.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και άλλο βίντεο, στο οποίο φαίνονται δύο από τους δράστες να τοποθετούν τα κλοπιμαία σε σάκο και να διαφεύγουν από παράθυρο του κτιρίου.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν ότι στα κοινωνικά δίκτυα διακινούνται πολλά πλαστά βίντεο, κατασκευασμένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, δημοσιογραφικές ομάδες στη Γαλλία επιχειρούν, επίσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να αναπαραστήσουν τα επτά λεπτά που χρειάστηκαν οι δράστες για να ολοκληρώσουν τη ληστεία.