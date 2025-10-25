Η κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση γιατί οι ικανότατοι και επιδέξιοι ληστές απέσπασαν σπάνια κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Υπήρξε και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή, όταν ένας άνδρας που φορούσε καπέλο φεντόρα με κομψό ντύσιμο φωτογραφήθηκε δίπλα σε αστυνομικούς του Παρισιού.

Γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για έναν Γάλλο ντετέκτιβ που απέπνεε μια αίσθηση κομψότητας, με μια αύρα διεθνούς μυστηρίου.

Ο αιφνίδιος επισκέπτης φορούσε επίσης ένα μαύρο παλτό πάνω από ένα χρυσό γιλέκο, ένα λευκό πουκάμισο και μια γραβάτα.

Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η στάση του, με το ένα χέρι μέσα στην τσέπη και το άλλο να ακουμπάει ελαφρώς στην ομπρέλα του, σαν να είχε βγει κατευθείαν από μια ταινία αστυνομική της δεκαετίας του 1940.

Από την άλλη μεριά, την ίδια κομψότηατ επεφύλασε και ο Μωρίς Λεμπλάν στον διάσημο ήρωα των αστυνομικών του μυθιστορημάτων, τον Αρσέν Λουπέν.

Turns out the viral Louvre “detective” was just a rando walking around pic.twitter.com/4MC6rKlKaz — François Valentin (@Valen10Francois) October 23, 2025

Τον πιο ευφυή κλέφτη της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον πλέον ελκυστικό, σαγηνευτικό και πονόψυχο βέβαια. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο που να μην μπορεί να κλέψει ο Λουπέν.

Και κανένας που να μην μπορεί να ξεγελάσει, πάντα στον κόσμο του Μωρίς Λεμπλάν.

Το Λούβρο θα ήταν παιχνιδάκι για αυτόν.

Και να τώρα που κάτι περίεργο συμβαίνει.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η φωτογραφία τραβήχτηκε στην πραγματικότητα από το Associated Press, το οποίο τον χαρακτήρισε ως «έναν κομψό μυστηριώδη άνδρα» που στεκόταν κοντά σε αστυνομικούς που εμπόδιζαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου μετά την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου.

Ήταν, από κάθε άποψη, μια συνηθισμένη φωτογραφία που διανεμήθηκε από το Associated Press στα μέσα ενημέρωσης.

Έδειχνε τρεις αστυνομικούς να ακουμπούν σε ένα ασημένιο αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην αυλή του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, λίγες ώρες μετά την απροκάλυπτη κλοπή μιας συλλογής γαλλικών κοσμημάτων της κορώνας την Κυριακή.

Και τότε όλοι πρόσεξαν τον κομψό άνδρα που στεκόταν αλαζονικά στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τη λεζάντα του AP, ήταν εκεί για να μπλοκάρουν την είσοδο του μουσείου. Αλλά ο άνδρας αυτός, ήταν αρκετός λόγος για να ξεσπάσει χάος στο διαδίκτυο.

Στις ημέρες που ακολούθησαν την ανάρτηση της φωτογραφίας, οι χρήστες των κοινωνικών μέσων επινόησαν πολλές θεωρίες για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο άγνωστος άνδρας.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν ντετέκτιβ που παρακολουθούσε τη σκηνή, εμπνευσμένος από χαρακτήρες όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο Ηρακλής Πουαρό.

Άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι «για να λυθεί η υπόθεση χρειάζεται ένας κανονικός, χωρισμένος, αφρόντιστος ντετέκτιβ με προβλήματα αλκοόλ», όχι κάποιος ντυμένος σαν από παλιό φιλμ.

Κάποιοι άλλοι προέτρεψαν τη Netflix να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της ιστορίας του άνδρα για μια μελλοντική σειρά. Κάποιοι είπαν ότι απλά ήταν Γάλλος.

Ο καθηγητής Matt Groh από το Northwestern University, ειδικός στις AI-generated εικόνες, σχολίασε ότι ο άνθρωπος «φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός».

Ωστόσο ο φωτογράφος της Associated Press, Thibault Camus, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας ήταν πραγματικός και απλώς περνούσε τυχαία από εκεί, χωρίς καμία να έχει καμία σχέση με την έρευνα. «Δεν τον ξέρω», είπε. «Ήθελα απλώς να απαθανατίσω τη στιγμή. Το παλιομοδίτικο στιλ του ήταν τόσο ταιριαστό με την ατμόσφαιρα του μουσείου, σαν να περπατούσε μέσα στην ιστορία».

Ωστόσο ο άνθρωπος αυτός δεν έδειξε σε κανέναν ταυτότητα. Δεν τού τη ζήτησαν ούτε οι αστυνομικοί. Το μυστήριο παραμένει ακόμη μεγαλύτερο.