Ποδοσφαιρική κιτρινόμαυρη τρισευδαιμονία. Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αμπερντίν και πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με την ψυχολογία στα ύψη.

Μπορεί ο αντίπαλος να μην ήταν υψηλού επιπέδου, επιτρέποντας στην ΑΕΚ να μοιάζει με κάτι ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, ωστόσο κάθε νίκη έχει τη δική της αξία και δεν πρέπει να υποτιμάται. Πόσο μάλλον όταν είναι η πρώτη εντός έδρας σε φάση ομίλων/league phase ύστερα από 5.516 ημέρες ή 15 χρόνια και 37 ημέρες και η μεγαλύτερη σε εύρος (6-0) στην ιστορία της σε μη προκριματική φάση – ήταν ταυτόχρονα η πιο βαριά στην ιστορία της Αμπερντίν.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό στατιστικό που υπογραμμίζει τη σημασία της χθεσινής επιτυχίας – κι ας μη θύμιζε η Αμπερντίν τίποτα από το ένδοξο παρελθόν της.

Δεν μπορεί επίσης να θεωρείται δεδομένη η νίκη όταν είναι νωπός ακόμα ο περυσινός αποκλεισμός του Δικεφάλου από τη διασήμως άγνωστη Νόα, αλλά και η ήττα από την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης όχι μόνο λόγω των τριών βαθμών αλλά και των πολλών τερμάτων που πέτυχε (θα μπορούσε και περισσότερα), ενώ χάρισε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα στη μάχη που δίνει να αναρριχηθεί στο ranking της UEFA.

Αυτή τη φορά στον έλεγχό της όλοι οι βαθμοί ήταν πάνω από τη βάση, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε ιδιαίτερα στο xG που εκτοξεύτηκε πάνω από το 5 (5,13) και στο πολύ υψηλό ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων (91%) που έφτασαν τις 609, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Ο παίκτης που βέβαια εντυπωσίασε ήταν ο Κοϊτά. Είναι ίσως η πρώτη φορά που παίκτης ελληνικής ομάδας που αγωνίζεται στην Ευρώπη βαθμολογείται στο Player Rating του πρώτου ημιχρόνου με 10. Η εμφάνισή του ήταν μεστή, ενθουσιώδης, παραγωγική και θεαματική, όλα τα στοιχεία δηλαδή που χρειάζεται ένας παίκτης για να θεωρείται παγκόσμιας κλάσης.

Αν ο Κοϊτά βρεθεί σε παρόμοια μέρα και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν σίγουρα πρόβλημα. Ο Νίκολιτς τον απέσυρε στο τελευταίο μισάωρο για να τον προφυλάξει όπως και τον Μαρίν, στέλνοντας το μήνυμα στο Φάληρο.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μπορούν να παρουσιάσουν τη χθεσινή εμφάνιση και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα ως δήλωση προθέσεων για τη συνέχεια όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν με όλες τις ομάδες του κόσμου.