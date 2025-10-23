Ευκαιρίες για κλιμάκωση είχαν και οι δύο πλευρές, αλλά δεν τις αξιοποίησαν. Από τη μια ο Πρωθυπουργός επιχείρησε στη ραδιοφωνική συνέντευξή του να κλείσει τη συζήτηση περί ενδοκυβερνητικής αρρυθμίας, πόσω μάλλον σύγκρουσης Μαξίμου – «Πεντάγωνου» με φόντο τον Άγνωστο Στρατιώτη, αν και δύσκολα σταματούν στο εσωτερικό της ΝΔ οι ψίθυροι. Από την άλλη, ο υπουργός Αμυνας απέφυγε κάθε πολιτική αναφορά τόσο από το εργοστάσιο παραγωγής drones στις Αχαρνές όσο και από τη Βουλή όπου παρέστη για την ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας, παρότι φημολογούνταν ότι θα προτιμούσε την επιστολική ψήφο.

Η ρύθμιση πέρασε με 159 ψήφους στον απόηχο αφενός των προχθεσινών εσωτερικών τριγμών από την επιλογή του Νίκου Δένδια να μην πάει στη Βουλή, αλλά να τοποθετηθεί με γραπτή δήλωση (και με διακριτές αποστάσεις), αφετέρου της χθεσινής παρουσίας του και ανακωχής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – μέχρι νεωτέρας. Στα 156 «ναι» της ΝΔ προστέθηκαν εκείνα των (προερχόμενων από τους «Σπαρτιάτες») ανεξάρτητων βουλευτών Γιώργου Ασπιώτη, Χάρη Κατσιβαρδά, Κωνσταντίνου Φλώρου, ενώ 134 βουλευτές είπαν «όχι» και από τους ανεξάρτητους απείχαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης.

«Το συζητήσαμε και το θέμα έχει λήξει για εμένα»

Από το Μαξίμου δεν θα ήθελαν να ανοίξει ευθέως ενδοκυβερνητικό μέτωπο, εξ ου και οι ήπιοι τόνοι του Πρωθυπουργού (Σκάι 100,3). Υποβάθμισε την απουσία του υπουργού από τη Βουλή και είπε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Δένδια και δεν του εξέφρασε διαφωνία: «Το συζητήσαμε και το θέμα έχει λήξει για εμένα (…). Κακώς εμπλέκεται σε κάποια ενδεχόμενη ενδοκυβερνητική διαφωνία». Ωστόσο διεμήνυσε ότι αναμένει σύντομα τις προτάσεις Δένδια για την ανάδειξη του μνημείου, δεδομένου ότι με τη δημοσίευση του ΦΕΚ θα ανοίξει το στοίχημα της πρακτικής εφαρμογής της ρύθμισης. Η λακωνική αποστροφή ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλό είναι να μένει έξω από την όποια πολιτική συζήτηση» ερμηνεύτηκε – το λιγότερο – ως ενόχληση στην επιλογή Δένδια να επικαλεστεί τη συμβουλή του Κώστα Τασούλα για χρόνο στον διάλογο ώστε να αποστειρωθεί η συζήτηση από την επικαιρότητα, δηλαδή τις διαμαρτυρίες για Τέμπη και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Οπως και να έχει, ο Μητσοτάκης τράβηξε διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, λέγοντας ότι κανείς «δεν θα μπορεί να ξαναγράψει ονόματα, ούτε να καταλάβει τον χώρο».

Αφησε αναπάντητες τις ερωτήσεις

Ο Δένδιας από το εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροχημάτων (αυτά θα εμφανιστούν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, που θα παρακολουθήσουν μαζί Μητσοτάκης και Δένδιας) είπε ότι θα παρακαλέσει τον Πρωθυπουργό «να έρθει να δει τι φτιάχνουμε, νομίζω ότι θα αισθανθεί κι αυτός πολύ υπερήφανος», ενώ ώρες αργότερα εμφανίστηκε στη Βουλή και επέλεξε να μη μιλήσει. Δεν μπήκε από την κεντρική είσοδο με τις τηλεοπτικές κάμερες, δεν πήγε στο εντευκτήριο και άφησε αναπάντητες τις ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ στο πρώτο «πηγαδάκι», έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, ήταν και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – οι δύο τους μοιράζονται πλέον τις αρμοδιότητες για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Νωρίτερα είχαν προκύψει νέες αιχμές από τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, συζητώντας με τους βουλευτές Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη, σχολίασε ότι «μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν» για υποστήριξη δικής του τροπολογίας.

«Ουρά» της Ζωής ο Ανδρουλάκης

Στο μεταξύ, στη ραδιοφωνική συνέντευξή του ο Μητσοτάκης κάρφωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και απάντησε με αιχμές σε πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου. «Οσοι ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης κάνουν μεγάλο λάθος – και αυτό ισχύει για όλους – για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό κινδυνεύει να γίνει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία» ανέφερε. Και για τον Βενιζέλο σχολίασε ότι η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. «Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη του 2027» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν συζητάει αλλαγή του εκλογικού νόμου και τονίζοντας ότι η ΝΔ δεν κινείται με στρατηγική διπλών εκλογών, αλλά επιδιώκει αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη.