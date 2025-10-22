Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ζήτησαν να παραστεί ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή και να υποστηρίξει την τροπολογία, μετά τη χθεσινή διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας και τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, που προσπάθησε να υποβαθμίσει την απουσία του κ. Δένδια από την Ολομέλεια.

Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους για την τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

