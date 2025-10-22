Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, με δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Οκτωβρίου 2025.

Ο κ. Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδοποιό με συγκινητικά λόγια, αναφερόμενος στο έργο και την παρακαταθήκη του στη μουσική και τον πολιτισμό.

«Μέχρι να ξανασμίξουμε στο δικό σου περιβόλι, Διονύση, θα κρατάμε τα λόγια σου, επιτέλους, να μην είσαι μοναχός. Καλό σου ταξίδι…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλής, αποτίοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό.