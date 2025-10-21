Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στην τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση για την «προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου».

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις

Νωρίτερα, η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβάλει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε ότι «Τα μέτρα για το μνημείο δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά μία απαραίτητη επιλογή. Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε καμία οργάνωση και κανένα πρόσωπο».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «σε αυτό τον ξεχωριστό χώρο δε θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του».

Είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας.

«Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου.

Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα.

Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», προσέθεσε.

Δεν αλλάζει τίποτα

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.

Σχετικά με τη διαχείριση του μνημείου, σημείωσε: «Το μνημείο περνάει στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ανάδειξή του. Η Αστυνομία θα είναι υπεύθυνη όταν το μνημείο χρειάζεται να περιφρουρηθεί».

Συναθροίσεις

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «στην πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Το ερώτημα είναι αν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στη διαμαρτυρία. Μπορούν τα δύο αυτά δικαιώματα να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατία; Η απάντηση είναι ναι. Μιλάμε για την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν και απειλούν περισσότερο».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της πλατείας και του μνημείου: «Είναι άλλο πράγμα η πλατεία και άλλο το μνημείο. Δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά και αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφειο για τους ήρωες. Για σκεφτείτε, αν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη, τι θα λέγατε; Αν έβαφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα σκαλιά των Προπυλαίων».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε άλλα μνημεία και τραγωδίες: «Κύριε Φάμελλε υπήρχε και ένα μνημείο της Μαρφίν που μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο».

«Κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά κυρίως, το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη δίκη που ξεκινάει τον Μάρτιο. Θα ξαναπώ ότι η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητάει την αλήθεια αλλά ταυτόχρονα σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τελικά η δικαιοσύνη θα δώσει λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης. Οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει».

Με έμφαση στους γονείς, πρόσθεσε: «Με σεβασμό στους γονείς τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικιοποιούνται το πένθος τους; Που όταν έφυγε η υπόθεση από τα φώτα της δημοσιότητας, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να την επαναφέρουν, φορώντας δήθεν κυρία Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Συμπλήρωσε δε: «Είδαν την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία, με μόνο στόχο την αναταρραχή».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, ανέφερε: «Στην υπόθεση αυτή δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη. Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2025. Όσοι διαφωνούν να αφουγκραστούν τη γνώμη πολιτών. Ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή διαμαρτυρίας; Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει το μνημείο».

Στο επόμενο κομμάτι της ομιλίας, τόνισε: «Αυτό που κάνουμε θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό… Θεωρώ τεχνιτή απόπειρα διχασμού την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Αυτή η μνήμη των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας».

«Οι αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρένων αποδείχθηκαν παραπλανητικοί. Κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα. Η συνέχιση του αντικυβερνητικού ακτιβισμού είναι εκ του πονηρού».

Στην συνέχεια συμπλήρωσε «Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από τους Εύζωνες μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση τμήματος της αντιπολίτευσης. Έγιναν ουρά σας, το πετύχατε κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη».

«Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον Πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα. Δεν το έχετε καταλάβει» σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Οι ακραίοι υπερπατριώτες δεν θέλετε να προστατεύσε τον χώρο; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;» είπε ο Πρωθυπουργός που αναφέρθηκε στην απουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η Δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη: Ποτέ δεν σας είδα πιο αμήχανο

Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ξανά το λόγο, μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: «Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δε σας είδα πιο αμήχανο. Περιγράψατε την τροπολογία ως μία συνταγματική εκτροπή. Μετά μας είπατε ότι είναι περίπου περιττή. Καταλήξτε λοιπόν τι από τα δύο ισχύει» και πρ0σέθεσε

«Η κυβέρνηση απαντά ότι το ζήτημα δε μπορούσε να λυθεί αλλιώς διότι ο χώρος αυτός χρήζει μιας ειδικής προστασίας. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας, για ορισμένες εκδηλώσεις, ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες αυτά στο συγκεκριμένο χώρο στο εξής δε θα επιτρέπονται. Θα μπορούν να γίνουν απέναντι, αλλού».

«Για τον εργολάβο που θα καθαρίσει. Σήμερα ποιος έχει την ευθύνη; Ο κύριος Δούκας που δεν καθάρισε ποτέ το χώρο για να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Επειδή βλέπει τον εαυτό του ηγέτη της Κεντροαριστεράς; Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν έκανε τη δουλειά του».

Στην συνέχεια δήλωσε «Μέσα από μία αμήχανη ομιλία που δεν καταλαβα ποια είναι η ουσιαστική σας διαφορά, ουσιαστικά πετύχατε να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλείου».

Και συνέχισε «Μιλήσατε για το ξυλόλειο.Ο βουλευτής σας ο κύριος Χριστοδουλάκης δεν ήταν αυτός που από το βήμα της Βουλής μίλησε για τα τρία χαμένα βαγόνια. Ανήκε σε άλλο χώρο; Σήμερα γνωρίζουμε ότι η θεωρία του ξυλολείου πάνω στην οποία στηρίχθηκε η θεωρία της συγκάληψης ήταν άθλιο ψέμα για να εργαλειοποιήσει τον πόνο των συγγενών για να βλάψετε την κυβέρνηση».

Με αιχμηρή κριτική στον Κ. Μητσοτάκη και απευθύνοντας κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απάντησε στον πρωθυπουργό και διαφώνησε με τη τροπολογία για το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

«… η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας.Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε «υπέρ» ή «κατά» της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι΄αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν.

Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα.

Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας.

Γι αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα καταμαρτύρησε στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ για τη στάση στο ζήτημα των Τεμπών καθώς υπογράμμισε: «Είπατε στον κ. Σρόιτερ ότι το απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό.

Εσείς μας είπατε ότι το κρατικό πόρισμα είναι ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας και εδώ από το βήμα της βουλής με καλούσατε να το αποδεχτώ στο σύνολο του.

Σήμερα με κατηγορείτε γιατί έκανα χρήση του κρατικού πορίσματος και όσα αυτό έγραφε για την πυρόσφαιρα.

Το ότι ήρθε η Κοβέσι και δήλωσε ότι «η διαφθορά σκοτώνει, σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι για την προσωπική σας επιλογή να δέσετε τα χέρια της δικαιοσύνης να μην ερευνήσει τον κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717 ενώ έχει ασκήσει διώξεις στους υφισταμένους του».

Επισήμανε ότι δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο, αλλά , όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη «μεγάλη» μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον ‘Αγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας.

Γιατι αυτό ρυθμίζετε και αυτό θα μείνει στο τέλος από την τροπολογία σας!

Μετά από πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς, είναι λογικό, κ. Μητσοτάκη, να νιώθετε αναντικατάστατος!»

«Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια.

Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, το μαρτύρησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι: «Από αύριο υπεύθυνος θα είναι ο υπουργός ‘Αμυνας και αυτόν θα ρωτάτε».

Έχετε κοινή γραμμή;», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει για την προστασία των μνημείων εθνικής σημασίας κι είναι το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα αλλά και το άρθρο 11 του Συντάγματος καθορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και των υπαίθριων συναθροίσεων. «Τελικά το μόνο που θα μείνει από τη δική σας αντισυνταγματική τροπολογία, είναι ο εργολάβος καθαριότητας!

Και πιθανολογώ βάσιμα, κ. Δένδια, ότι δεν θα είναι απευθείας ανάθεση αλλά θα απαιτηθούν εξαντλητικές διαγωνιστικές διαδικασίες…», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ματαιοπονεί αν πιστεύουν ότι θα αλλάξετε τη δημόσια ατζέντα και πώς «κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και καταθέτει τροπολογίες που εκθέτουν την αναποτελεσματικότητα σας, δραπετεύετε από την συζήτηση», απαριθμώντας σειρά τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για μείζονα ζητήματα τις οποίες απέρριψε η κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά και στη πρόσφατη ρύθμιση για το 13ωρο στην εργασία όπου επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη συνειδητή διασπορά fake news.

«Μιλάτε για ΜΗ υποχρεωτικότητα του μέτρου. Ποιον κοροϊδεύετε; Το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. ….Υπάρχει και συνέχεια.

Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση που «προβλέπει» 13ωρο και εξαήμερο. Η πραγματικότητα; Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας και το ίδιο το κείμενο της σύμβασης λένε 39 ώρες την εβδομάδα! Όχι παραπάνω, όχι εξαήμερο – δηλαδή λιγότερες και από το νόμιμο ωράριο. Για την κυβέρνηση, το ψέμα δεν έχει όριο. Παραπλανούν εργαζόμενους, παραπλανούν πολίτες, για να περάσουν τις πολιτικές τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Νωρίτερα η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβάλει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία

αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία κατέθεσε το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως γνωστοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε την αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σε «πολιτικό ζήτημα» λόγω της απουσίας του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση, ενώ ο Νότης Μηταράκης τόνισε πως «αν πιστεύει ο κ. Φάμελλος ότι υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση να καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία, ώστε να επιβεβαιώσει η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας σύσσωμη ότι τάσσεται υπέρ».

Δευτερολογία Ανδρουλάκη: Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση, τονίζοντας την ανάγκη για τερματισμό της τοξικότητας και της διχόνοιας στην πολιτική συζήτηση.

«Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Στόχος της συζήτησης είναι να μας πει ότι εκείνοι είναι με τους ήρωες και εμείς δεν είμαστε. Θυμηθήκατε τη δυσπιστία την αναξιοπιστία να θυμηθείτε» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της συνέπειας στη δημόσια ζωή.

Σε αυστηρό τόνο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτικές στρατηγικές και εργαλειοποίηση πολιτικών υποθέσεων: «Μιλάτε εσείς για ουρά όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για τις υποκλοπές;».

Ο ίδιος υπενθύμισε την ανάγκη προσωπικής ευθύνης για τους πολιτικούς και τα όρια που τίθενται στην πολιτική ευαισθησία: «Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε ο καθένας με τα δικά του όπλα. Εσείς είστε εκτεθειμένοι. 7 χρόνια πρωθυπουργός δεν είχατε την ευαισθησία και την αποκτήσατε με έναν γονέα που έχασε το παιδί του;».

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα για υπεύθυνη πολιτική στάση: «Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια».

Φάμελλος: Το βαλε στα πόδια σα λαγός ο κύριος Μητσοτάκης

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη στάση της κυβέρνησης:

«Το βαλε στα πόδια σα λαγός ο κύριος Μητσοτάκης και έχει ευθύνη το προεδρείο. Την ώρα που κατέβηκε από το βήμα εκδηλώθηκε η διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Δηλώνει ότι δε θα εφαρμόσει ρύθμιση που δημιουργεί εντάσεις. Υπάρχει τελικά κυβερνητική πλειοψηφία;».

Ο κ. Φάμελλος κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να δώσει απαντήσεις, επισημαίνοντας: «Να έρθει ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έφυγε σα λαγός. Είναι αδίστακτος ψεύτης, κανείς δεν έβαλε θέμα ιερότητας του χώρου».

Επίσης, τόνισε ότι η αντιπολίτευση έχει θέσει ζήτημα, καθώς η τροπολογία που ψηφίστηκε προσβάλλει το Σύνταγμα και τους αγώνες των Ελλήνων: «Όλη η αντιπολίτευση έχει βάλει ζήτημα γιατί η τροπολογία ντροπής προσβάλει το Σύνταγμα και τους αγώνες των Ελλήνων. Με το πλαίσιο, ο Πάνος Ρούτσι την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας θα είχε συλληφθεί. Αυτό ζητάει, όχι την προστασία του μνημείου».

«Θα στέλνετε το στρατό να διώχνει τους πολίτες;» αναρωτήθηκε και μίλησε για κυβέρνηση «ρεντίκολο» και συμπλήρωσε πως «η μόνη βεβύλωση μνήμης νεκρών που θυμάμαι, ήταν με το μπάζωμα στα Τέμπη».

Τέλος ο κ. Φάμελλος είπε: «Να πάμε όλοι μαζί στο σημείο που ήταν η καρέκλα του Πάνου Ρούτσι και να είμαστε κάθε βδομάδα εκεί. Έτσι υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα».

Απών από τη Βουλή ο Νίκος Δένδιας, με ηχηρό μήνυμα

Αισθητή έγινε η απουσία του Νίκου Δένδια από τη Βουλή για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Αν και με τη νέα ρύθμιση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επωμίζεται καθήκοντα φροντίδας και ανάδειξης του μνημείου, ο επικεφαλής της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, επέλεξε να είναι απών αλλά ταυτόχρονα να κάνει αισθητή την «παρουσία» του προχωρώντας σε μία δήλωση η οποία στα χέρια κομμάτων της Αντιπολίτευσης αξιοποιήθηκε για να επιτεθούν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε να παρευρεθεί στις 19:00 το απόγευμα ακριβώς απέναντι, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941».

Ο κ. Δένδιας τοποθετήθηκε για το περιεχόμενο της τροπολογίας με γραπτή δήλωση, που διένειμε το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία αναφέρει ότι «το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Η αντίδραση του Μαξίμου στη δήλωση Δένδια

Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου έλεγαν με νόημα για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα έδρανα της Βουλής (ήταν εκει ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης) ότι ο υπουργός Αμυνας συνυπογράφει την τροπολογία και ότι άλλοι υπουργοί που επίσης υπογράφουν δεν ήταν παρόντες στην αίθουσα της βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, η γραπτή παρεμβαση Δένδια, ερμηνεύεται από στελέχη της κυβέρνησης ως δήλωση του ότι ο ίδιος και οι ένοπλες δυνάμεις μένουν έξω από παιχνίδια διχασμού:

«Το υπουργείο Αμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουμε τον Άγνωστο Στρατιψυη σαν αντικείμενο άσκηση πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας»

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Απόδοση δικαιοσύνης

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Ενώνει τους Ελληνες

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».