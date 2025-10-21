Η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διεξάγεται με ένταση, καθώς η αντιπαράθεση έχει επικεντρωθεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στην τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση για την «προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου».

Νωρίτερα, η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβάλει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε ότι «Τα μέτρα για το μνημείο δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά μία απαραίτητη επιλογή. Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε καμία οργάνωση και κανένα πρόσωπο».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «σε αυτό τον ξεχωριστό χώρο δε θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του».

Είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας.

«Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα. Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.

Σχετικά με τη διαχείριση του μνημείου, σημείωσε: «Το μνημείο περνάει στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ανάδειξή του. Η Αστυνομία θα είναι υπεύθυνη όταν το μνημείο χρειάζεται να περιφρουρηθεί».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «στην πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Το ερώτημα είναι αν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στη διαμαρτυρία. Μπορούν τα δύο αυτά δικαιώματα να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατία; Η απάντηση είναι ναι. Μιλάμε για την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν και απειλούν περισσότερο».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της πλατείας και του μνημείου: «Είναι άλλο πράγμα η πλατεία και άλλο το μνημείο. Δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά και αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφειο για τους ήρωες. Για σκεφτείτε, αν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη, τι θα λέγατε; Αν έβαφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα σκαλιά των Προπυλαίων».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε άλλα μνημεία και τραγωδίες: «Κύριε Φάμελλε υπήρχε και ένα μνημείο της Μαρφίν που μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο».

«Κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά κυρίως, το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη δίκη που ξεκινάει τον Μάρτιο. Θα ξαναπώ ότι η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητάει την αλήθεια αλλά ταυτόχρονα σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τελικά η δικαιοσύνη θα δώσει λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης. Οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει».

Με έμφαση στους γονείς, πρόσθεσε: «Με σεβασμό στους γονείς τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικιοποιούνται το πένθος τους; Που όταν έφυγε η υπόθεση από τα φώτα της δημοσιότητας, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να την επαναφέρουν, φορώντας δήθεν κυρία Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Συμπλήρωσε δε: «Είδαν την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία, με μόνο στόχο την αναταρραχή».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κομμάτι, ανέφερε: «Στην υπόθεση αυτή δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη. Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2025. Όσοι διαφωνούν να αφουγκραστούν τη γνώμη πολιτών. Ο Άγνωστος Στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή διαμαρτυρίας; Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει το μνημείο».

Στο επόμενο κομμάτι της ομιλίας, τόνισε: «Αυτό που κάνουμε θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό… Θεωρώ τεχνιτή απόπειρα διχασμού την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Αυτή η μνήμη των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας».

«Οι αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρένων αποδείχθηκαν παραπλανητικοί. Κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα. Η συνέχιση του αντικυβερνητικού ακτιβισμού είναι εκ του πονηρού».

Στην συνέχεια συμπλήρωσε «Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από τους Εύζωνες μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση τμήματος της αντιπολίτευσης. Έγιναν ουρά σας, το πετύχατε κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη».

«Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον Πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα. Δεν το έχετε καταλάβει» σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. «Οι ακραίοι υπερπατριώτες δεν θέλετε να προστατεύσε τον χώρο; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;» είπε ο Πρωθυπουργός που αναφέρθηκε στην απουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.