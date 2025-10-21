Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Αλέξης Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Άγνωστου Στρατιώτη
«Μπροστά στη Βουλή, στο μέτωπο της Πλατείας Συντάγματος, το Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας. […]
Παύλος Μαρινάκης: «Θα έπρεπε να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»
Ψηφίζεται το απόγευμα της Τρίτης (21/10) η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η εν λόγω τροπολογία θα αφορά τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Τη φύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση του μνημείου αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης στο σημείο παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του […]
Δημήτρης Πιατάς για το πρώτο βραβείο της ζωής του: Δεν το περίμενα, στα 50 χρόνια καριέρας δεν έχω πάρει ποτέ
Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στο «Buongiorno» και εξέφρασε την συγκίνησή του για το πρώτο βραβείο της ζωής του, για την αποχή απο την τηλεόραση και για τα εγγόνια του. Ο ηθοποιός μίλησε για την βράβευσή του. «Ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και συγκινήθηκα και ιδιαίτερα. Προέρχεται από μια δουλειά που είχα κάνει το καλοκαίρι. […]
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Τι αναφέρεται στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ – «Παραβιάζεται το δικαίωμα συνάθροισης των Ελλήνων πολιτών»
Αίτημα αντισυνταγματικότητας υπεβλήθη από το ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (21/10). Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ένσταση αντισυνταγματικότητας «οι ανωτέρω προτεινόμενες διατάξεις παραβιάζουν το άρθρο 11 του Συντάγματος, ήτοι το δικαίωμα συνάθροισης των Ελλήνων πολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος, οι […]