Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

