Αισθητή έγινε η απουσία του Νίκου Δένδια από τη Βουλή όπου συζητιόταν η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Αν και με τη νέα ρύθμιση το υπουργείο Εθνικής Αμυνας επωμίζεται καθήκοντα φροντίδας και ανάδειξης του μνημείου, ο επικεφαλής της ηγεσίας των Ενόπλοων Δυνάμεων, επέλεξε να είναι απών αλλά ταυτόχρονα να κάνει αισθητή την «παρουσία» του προχωρώντας σε μία δήλωση η οποία στα χέρια κομμάτων της Αντιπολίτευσης αξιοποιήθηκε για να επιτεθούν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε να παρευρεθεί στις 19:00 το απόγευμα ακριβώς απέναντι, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Σύμφωνα με ανακοίνωση, εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941».

Ο κ. Δένδιας τοποθετήθηκε για το περιεχόμενο της τροπολογίας με γραπτή δήλωση, που διένειμε το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία αναφέρει ότι «το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Η αντίδραση του Μαξίμου στη δήλωση Δένδια

Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου έλεγαν με νόημα για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα έδρανα της Βουλής (ήταν εκει ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης) ότι ο υπουργός Αμυνας συνυπογράφει την τροπολογία και ότι άλλοι υπουργοί που επίσης υπογράφουν δεν ήταν παρόντες στην αίθουσα της βουλής.

Σε κάθε περίπτωση, η γραπτή παρεμβαση Δένδια, ερμηνεύεται από στελέχη της κυβέρνησης ως δήλωση του ότι ο ίδιος και οι ένοπλες δυνάμεις μένουν έξω από παιχνίδια διχασμού:

«Το υπουργείο Αμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουμε τον Άγνωστο Στρατιψυη σαν αντικείμενο άσκηση πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας»

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Απόδοση δικαιοσύνης

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Ενώνει τους Ελληνες

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.

Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».