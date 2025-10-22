Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας στο Βελιγράδι και ξέσπασε πυρκαγιά, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο και το μόνο στοιχείο που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ είναι ότι ο τραυματίας είναι 57 ετών.

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από την βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της βουλής.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade. One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports. Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025

Η στιγμή των πυροβολισμών