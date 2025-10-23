Τη «Μεγάλη Εικόνα» της πολιτικής επικαιρότητας αποτυπώνει η Νίκη Λυμπεράκη απόψε στις 00:00, στο MEGA.

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ποιες αναταράξεις προκαλεί στην κοινωνία και στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και ποιες οι επιπτώσεις της κυβερνητικής απόφασης αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη;

Η Νίκη Λυμπεράκη θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα στους εκπροσώπους των κομμάτων και ζητά από εκείνους απαντήσεις για όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.