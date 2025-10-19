Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια επιχειρηματικότητα διαδραματίζει για ακόμη μία χρονιά η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ολοκληρώνοντας σημαντικές συμφωνίες από τον πρώτο μήνα του έτους. Το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων επενδυτών εντείνεται, καθώς στρατηγικοί επενδυτές και funds τοποθετούν κεφάλαια προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις. Με κύκλο εργασιών άνω των 20 δισ. ευρώ, ο κλάδος παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, ενώ αποτελεί από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε έρευνα και ανάπτυξη, αντιπροσωπεύοντας το 10,9% της συνολικής δαπάνης της μεταποίησης για R&D – μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την καινοτομία, μαζί με τη Δανία, την Εσθονία και τη Φινλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ.

Ύστερα από μια χρονιά αυξημένης κινητικότητας, όπως το 2024, το 2025 σηματοδοτείται από νέες επιχειρηματικές συμφωνίες, με ιστορικές εταιρείες του κλάδου να αλλάζουν χέρια. Η ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και οι διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης προσελκύουν επενδυτές, με τα private equities να παίζουν ολοένα πιο ενεργό ρόλο, χρηματοδοτώντας εξαγορές, συγχωνεύσεις και επεκτάσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, δημιουργώντας υπεραξία για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Ιωάννης Γιώτης, επισημαίνει ότι ο κλάδος αντιπροσωπεύει το 27,7% της μεταποίησης, απασχολεί πάνω από 376.000 εργαζομένους και πραγματοποιεί εξαγωγές άνω των 7 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τη μελέτη «Τάσεις του Επιχειρείν» της Εθνικής Τράπεζας, οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 3,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε αποπληθωρισμένους όρους, επίδοση ανώτερη του μέσου όρου της βιομηχανίας. Μόνο τον Ιανουάριο του 2025 καταγράφηκαν τέσσερις σημαντικές συμφωνίες: η εξαγορά της Κάμπος Χίου από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία, της Semeli Οινοποιητική από την Premium Properties, της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal Holding και η συνεργασία της Georgoudis Parthenon με την AG Olives Group.

Εξαιρετικά ηχηρή ήταν η συμφωνία της Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου με την ΥΦΑΝΤΗΣ για την πώληση του 100% της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ έναντι 65 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Σημαντική θεωρείται και η πώληση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Συνολικά έχουν υλοποιηθεί πάνω από 16 συμφωνίες, ανάμεσά τους: η εξαγορά της βουλγαρικής Interion από την ΙΟΝ (10 εκατ. ευρώ), η εξαγορά από τη ΜΙΝΕΡΒΑ των σημάτων Αλτις, Ελάνθη, Φλώρα και Sol, η απόκτηση της Προϊόντα Γης Βοΐου από την Αροσις, η είσοδος της Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη, η συμμετοχή της EOS Capital Partners στη Megas Yeeros και η εξαγορά της Ελληνικές Φάρμες από τη Leader με τη στήριξη της DECA Investments.

Πιο πρόσφατα, η Bespoke-SGA Holdings απέκτησε το 70% της 3P Salads, ενώ η Alfa Κουκουτάρης εξαγόρασε το 70% της καναδικής Trio Bakery Inc.