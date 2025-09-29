Άν και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής για τις αγορές τροφίμων των ελλήνων καταναλωτών, η οικονομική πίεση των νοικοκυριών συνεχίζει να βάζει το κόστος στην πρώτη θέση των κριτηρίων επιλογής για τους Έλληνες. Το κόστος των τροφίμων (67%) και η ασφάλεια των τροφίμων (61%) αποτελούν τους κύριους παράγοντες για πάνω από έξι στους δέκα Έλληνες, την ίδια ώρα που στην Ευρώπη το κόστος (60%) και η γεύση των τροφίμων (51%) έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιλογές, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Κριτήρια

Στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των ελλήνων ερωτηθέντων φαίνεται ότι το κόστος των τροφίμων απασχολεί τους Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό (επτά στους δέκα), καθιστώντας το κύριο παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις των αγορών, ακολουθούμενο από την ασφάλεια των τροφίμων (61%) και τη γεύση (57%). Στο Ευρωβαρόμετρο του 2022, ο τρίτος βασικός παράγοντας ήταν η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σηματοδοτώντας μια μετατόπιση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σε γενικές γραμμές όμως, τόσο η περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες (44%) όσο και η προέλευση (41%) εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι έλληνες καταναλωτές ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των τροφίμων σε συντριπτικό ποσοστό (98%), έναντι του μέσου όρου των ευρωπαίων καταναλωτών (72%).

Επιπλέον, στα θέματα ασφάλειας τροφίμων για τα οποία έχουν ακούσει σχετικά και τους απασχολούν περισσότερο είναι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα (62%), τα πρόσθετα στα τρόφιμα ή τα ποτά (54%), οι τροφικές δηλητηριάσεις από φαγητό ή ποτό που έχει μολυνθεί από βακτήρια, ιούς και παράσιτα (43%) και τα κατάλοιπα αντιβιοτικών, ορμονών ή στεροειδών στο κρέας (42%). Σχεδόν ένας στους δύο έλληνες καταναλωτές (49%) ενδιαφέρεται εξίσου για την υγιεινή διατροφή και για τους κινδύνους από τα τρόφιμα.

Όσο για τις πηγές πληροφόρησης των ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με τους κινδύνους από τα τρόφιμα, κύριες πηγές αποτελούν η τηλεόραση (62%), ενώ ακολουθούν οι συζητήσεις με συγγενείς, φίλους, γείτονες ή συναδέλφους (60%), το Διαδίκτυο (53%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ιστολόγια (50%).

Επιπλέον, σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες εμπιστεύονται τους γιατρούς (89%) και τους πανεπιστημιακούς ή επιστήμονες δημόσιων φορέων (87%) για πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για τα τρόφιμα.

Ευρωβαρόμετρο

Τα ευρήματα προκύπτουν από το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του 2025 για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πραγματοποιήθηκε με βάση συνεντεύξεις το διάστημα 26 Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2025 και παρουσιάζει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τα τρόφιμα που αγοράζουν. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξάγει την έρευνα κάθε τρία χρόνια και τα αποτελέσματα αφορούν τον μέσο όρο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Η φετινή έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που δηλώνουν ότι γνωρίζουν τη λειτουργία του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2022, καθώς ολοένα και αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων είναι πλέον ενημερωμένος για συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας τροφίμων, με πιο γνωστά από αυτά να είναι τα πρόσθετα τροφίμων (71%) και τα φυτοφάρμακα (67%). Μάλιστα, στην τελευταία έρευνα σημειώθηκε ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις ασθένειες των ζώων (65%, αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων), τα μικροπλαστικά στα τρόφιμα (63%, αύξηση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων) και τις τροφικές δηλητηριάσεις (62%, αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων).