Η κυβέρνηση της Σουηδίας προχωρά σε σημαντική φορολογική ελάφρυνση, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη στήριξη των νοικοκυριών. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου, σχεδιάζεται η μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο 6%, δηλαδή το ήμισυ του τρέχοντος ποσοστού, ως μέτρο που θα ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Η σουηδική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη εξαιτίας εντεινόμενης αβεβαιότητας που προκαλείται κυρίως από αλλαγές στους τελωνειακούς δασμούς. Παρά τις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς την ανάληψη νέων δαπανών.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Έμπα Μπους, διευκρίνισε πως το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ θα είναι προσωρινό, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

“Είναι μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν περάσει πιο δύσκολα”, υπογράμμισε η Μπους μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Μεταρρυθμίσεις ενόψει εκλογικής χρονιάς και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της δεξιάς είχε ήδη προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα πως ο προϋπολογισμός για το κρίσιμο έτος 2026 –χρονιά διεξαγωγής εθνικών εκλογών– θα προβλέπει 80 δισεκατομμύρια κορώνες για μη χρηματοδοτούμενα μέτρα, όρος που παραπέμπει σε δημόσιες δαπάνες οι οποίες δεν καλύπτονται άμεσα από αντίστοιχα έσοδα. Στόχος αυτών των κινήσεων είναι η περαιτέρω τόνωση της οικονομίας.

Η κυβέρνηση προβλέπει μια μέτρια ανάπτυξη της τάξης του 0,9% του ΑΕΠ εντός του 2024, με επιτάχυνση στο 3,0% το 2026. Το πλήρες σχέδιο του προϋπολογισμού θα κατατεθεί προς ψήφιση στο σουηδικό Κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός του νέου προϋπολογισμού ενδέχεται να περιλαμβάνει, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ, και μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και στους φόρους των επιχειρήσεων, καθώς και περαιτέρω μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες, με σαφή στόχο την αναζωογόνηση της εγχώριας ζήτησης και της επενδυτικής δραστηριότητας.