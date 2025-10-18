Η τελευταία εικόνα λίγο πριν από την εθνική διακοπή; Απευθείας από το Emirates του Λονδίνου κόντρα στη φοβερή και τρομερή Αρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα που στο μεταξύ σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της Premier League. Κανονική μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πώς το είπε στο φινάλε ο Μαρτίν Θουμπιμέντι; «Ο Ολυμπιακός μας έκανε να υποφέρουμε». Και η επόμενη; Ερχεται απόγευμα Τρίτης από το πολύχρωμο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης, υπενθυμίζοντας ότι ο Ολυμπιακός επιστρέφοντας έπειτα από μια πενταετία στο κυρίως μενού του Champions League πρέπει να περάσει από μια δοκιμασία δίχως προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα η Μπαρτσελόνα του Χάνζι Φλικ. Στα τέλη Νοέμβρη η επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο! Μια τριλογία από εκείνες που αν είσαι ποδοσφαιριστής την κρατάς για να έχεις να τη λες στα εγγόνια σου!

Ναι, η ώρα για το τετ α τετ με την πιο επιδραστική ποδοσφαιρική ομάδα του 21ου αιώνα έφτασε για το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αμέσως ύστερα από ένα ταξίδι στη Λάρισα για την επιστροφή στη Super League με αντίπαλο την ΑΕΛ (18/10, 17:00). Αμέσως πριν από το αντάμωμα με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10). Ενα ραντεβού με την πέντε φορές κάτοχο του Champions League και νταμπλούχο Ισπανίας που ζώντας την εποχή του Λαμίν Γιαμάλ ονειρεύεται μια νέα Μπλαουγκράνα αυτοκρατορία, όπως συνέβη στα χρόνια του Λιονέλ Μέσι. Χρηματιστηριακή αξία ρόστερ κάπου στο 1,2 δισ. ευρώ λέει το κοντέρ. Και ταβάνι μόνο ο ουρανός για μια ομάδα που προφανώς λογίζεται και υπολογίζεται σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς.

Απαραίτητη σημείωση; Είναι και για την Μπάρτσα ιδιαίτερο το momentum. Γιατί πριν από τον Ολυμπιακό, ηττήθηκε εντός έδρας για τη 2η αγωνιστική της league phase του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν (με γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 90΄) και προφανώς δεν θέλει ούτε να σκεφτεί άλλη απώλεια στα μέρη της – έστω στο Μονζουίκ μιας και το νέο Καμπ Νου δεν είναι ακόμη έτοιμο προς χρήση. Και γιατί μετά τους Ερυθρόλευκους έχει το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στη Μαδρίτη, κόντρα στη Ρεάλ (26/10). Προηγούνται οι Μαδριλένοι στον πίνακα της La Liga (21-19) και η Μπάρτσα ξέρει πως δεν πρέπει να επιτρέψει στη Βασίλισσα να πάρει και άλλον αέρα.

Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός δεν έχουν μεγάλο παρελθόν στο Champions League παρά το γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν σε εκείνη την κλειστή ελίτ των ομάδων με 20+ παρουσίες στο κυρίως πιάτο των διοργανώσεων – φάση ομίλων. Μια φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι σε φάση ομίλων. Και ό,τι έγινε προέκυψε σε απόσταση μόλις δύο εβδομάδων: 18 Οκτώβρη 2017 στο Καμπ Νου, 31 Οκτώβρη στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στο πρώτο ματς οι Καταλανοί με προπονητή τον δικό μας Ερνέστο Βαλβέρδε επικράτησαν με 3-1 σε μια νύχτα που ο Δημήτρης Νικολάου αποκλείεται να ξεχάσει. Ενα γκολ του προέκυψε στα Κύπελλα Ευρώπης. Ηρθε κόντρα στην παρέα του Λιονέλ Μέσι. Δεν ήταν ούτε 20 ετών ο αριστεροπόδαρος στόπερ που από το 2019 είναι μόνιμος κάτοικος Ιταλίας έχοντας αγωνιστεί στην Εμπολι, τη Σπέτσια, την Παλέρμο και την Μπάρι. Επαιζε play station με τον συμπαίκτη του σε εκείνη την ιστορική εντεκάδα Θανάση Ανδρούτσο «για να μαρκάρω τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουίς Σουάρες». Και είδε το όνειρο να ζωντανεύει μπρος τα μάτια του.

Και η ρεβάνς στο Φάληρο; Αυτή δικαιωματικά ανήκει στον Κώστα Φορτούνη και σε μια ποδοσφαιρική επινόηση που έγραψε τη δική της ιστορία. Μια εκπληκτική ντρίμπλα αλλαγής κατεύθυνσης με το «τακουνάκι» που άφησε τον Λιονέλ Μέσι να τον κοιτάζει απορημένος. Κάτι σε στυλ «από πού μας ήρθε», με 220 χιλιάδες viewers στο YouTube. «Εντάξει δεν είναι και πολύ καλός αμυντικός» μου είπε κάποτε, όταν τον ρώτησα αν θα μιλήσει για αυτή τη στιγμή του στον γιο του Σπύρο. «Θα του πω ότι έπαιξα αντίπαλος με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Τίποτα άλλο» πρόσθεσε με εκείνο το σήμα κατατεθέν χαμόγελο να συνοδεύει την ατάκα του. Εληξε δίχως γκολ εκείνο το ματς (0-0). Την ίδια χρονιά όμως απέναντι στην Μπαρτσελόνα σκόραρε και άλλος Ελληνας πλην του Νικολάου. Και μάλιστα δεδομένα της έμεινε αξέχαστος. Ο Κώστας Μανωλάς στη νύχτα καριέρας του. Πρωταγωνιστής στο 3-0 της Ρόμα επί της Μπάρτσα που έδωσε στους Ιταλούς το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του Champions League.

Γκολ στο τελευταίο λεπτό. Βγαλμένο από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. «Εγινε αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς αυτή τη βραδιά» αναφωνούσε στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Πίτερ Ντρούρι από το BT Sport, με την ιαχή από τις εξέδρες του γηπέδου να είναι εκκωφαντική για τον άθλο των Ρωμαίων. Είχαν χάσει με 4-1 στη Βαρκελώνη. Το γκολ του Μανωλά τους έδωσε στο νήμα ένα αποτέλεσμα που καλά – καλά δεν είχαν φανταστεί. Ενα από τα σημαντικότερα της ιστορίας τους, μιας και «όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι η Ρόμα είναι μία μεγάλη ομάδα. Πριν, η Ρόμα είχε μία άλλη εικόνα στην Ευρώπη, μία άλλη ιστορία» όπως συμπλήρωσε ο ίδιος ο Ναξιώτης.