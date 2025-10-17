Κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας, που παραμένει εύθραυστη, ανταλλάσσει η Χαμάς με το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για το άνοιγμα του περάσματος Ράφα της Γάζας με την Αίγυπτο για να επιτρέψει την είσοδο και έξοδο των Παλαιστινίων, «ίσως την Κυριακή». Η αντιπαράθεση για την επιστροφή των σορών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπής της εκεχειρίας μαζί με άλλα σημαντικά σημεία του σχεδίου που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Την ώρα που το Ισραήλ επιμένει στον αφοπλισμό των μελών της Χαμάς, η οργάνωση ανακτά βίαια τον έλεγχο της Γάζας.

Ο ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν απαίτησε χθες από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να επιστρέψει τις σορούς των 19 ομήρων που δεν έχει παραδώσει ακόμα. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρόσβαση σε άλλες σορούς και η παράδοσή τους από τη Γάζα, η οποία έχει ισοπεδωθεί, θα απαιτούσε την είσοδο βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού εκσκαφής στον, αποκλεισμένο από το Ισραήλ, παλαιστινιακό θύλακο. Παράλληλα, αξιωματούχος της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 άτομα την τελευταία εβδομάδα.

Ο Μπεντροσιάν πρόσθεσε ότι η επόμενη φάση του σχεδίου 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται να κάνει. Αντ’ αυτού η οργάνωση ξεκίνησε μια εκστρατεία ανάκτησης του ελέγχου στις περιοχές της Γάζας απ’ όπου αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, προχωρώντας σε δημόσιες εκτελέσεις και συγκρούσεις με τοπικές ένοπλες φατρίες. Χθες ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

To βίντεο με την εκτέλεση από μέλη της Χαμάς οκτώ ανδρών που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με το Ισραήλ σε πολυσύχναστο δρόμο στην πόλη της Γάζας ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Λίγο αργότερα, η οργάνωση έστειλε τζιπ γεμάτα με ενόπλους για να καταδιώξουν την πολιτοφυλακή Astal, της οποίας ο ηγέτης είπε ότι συντονίζεται με το Ισραήλ και πρόσφατα είχε πάρει τα όπλα μαζί με άλλες συμμορίες. Επίσης, κυνήγησαν τη φατρία Μουτζάιντα, έως ότου όσα μέλη της επέζησαν ανακοίνωσαν ότι ορκίζονται πίστη στη «μόνη κυβέρνηση» της Γάζας: τη Χαμάς.

Η Χαμάς μπορεί να σταμάτησε να πολεμά το Ισραήλ, αλλά ξεκίνησε μια νέα, βίαιη εκστρατεία για να ανακτήσει τον έλεγχο των φατριών και των πολιτοφυλακών που είχαν αμφισβητήσει την εξουσία της κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών πολέμου – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, σύμφωνα με τους ηγέτες δύο φυλών, είχαν λάβει υποστήριξη από το Ισραήλ. Είτε πραγματοποιώντας ένοπλες επιδρομές στο Ντέιρ αλ Μπαλάχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας είτε πραγματοποιώντας δημόσιες εκτελέσεις στην πόλη της Γάζας, η Χαμάς προσπαθεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι αποτελεί τη μοναδική Αρχή στην Γάζα.

Αυτό, σημειώνει η «Washington Post», μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της Γάζας και το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό να μην επιτίθεται στη Χαμάς βάσει της εκεχειρίας που επετεύχθη με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση κυβερνά και πάλι τους δρόμους της Γάζας, ελέγχοντας ό,τι έχει απομείνει από την πολιτική διοίκηση και αποκτώντας μόχλευση στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την επόμενη μέρα. Εκτός από τον αφοπλισμό της, το σχέδιο προβλέπει ότι η Χαμάς «δεν θα έχει κανένα ρόλο» στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ομως το σχέδιο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες και η Χαμάς αναμένεται να διαπραγματευτεί σκληρά καθώς οι συνομιλίες της Φάσης 2 θα ξεδιπλώνονται τις επόμενες εβδομάδες.

Επί μήνες, οι ηγέτες της Χαμάς έχουν επισημάνει τον πολλαπλασιασμό των αντίπαλων φατριών και συμμοριών – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξοπλίστηκαν αθόρυβα από το Ισραήλ ως μέρος αυτού που οι ισραηλινοί αναλυτές ασφαλείας λένε ότι ήταν μια στρατηγική «διαίρει και βασίλευε» κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μπροστά σε όλα αυτά, στελέχη της Χαμάς μπορούν να ισχυριστούν ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τουλάχιστον ελαφρά όπλα για προσωπική προστασία, σύμφωνα με άραβες μεσολαβητές.

Δημόσια αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από τη διακυβέρνηση της Γάζας. Κατ’ ιδίαν, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι αποτελούν μέρος του κοινωνικού και διοικητικού ιστού της Γάζας και θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο, πιθανώς ως ένα ανανεωμένο πολιτικό κόμμα που θα συγχωνευθεί με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αφοπλισμό και τη διακυβέρνηση θα πρέπει να διευθετηθούν σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ που θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετούς μήνες, αν όχι περισσότερο. Τη Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι θα επιτρέψει στη Χαμάς να κυβερνήσει στο μεταξύ. Από την πλευρά της, η Χαμάς δικαιολογεί τη βίαιη καταστολή που έχει εξαπολύσει ως έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η κανονικότητα – και η ηγεσία της ομάδας – έχει επιστρέψει στη Γάζα. Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με το Ισραήλ, η Χαμάς ανακοίνωσε τον διορισμό πέντε νέων κυβερνητών που θα διοικούν τα κατεστραμμένα αστικά κέντρα της Γάζας.