Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τρομακτικά βίντεο που δείχνουν Παλαιστινίους να εκτελούνται από τη Χαμάς ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ, προκαλώντας φόβο ότι η ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα κινδυνεύει ήδη να καταρρεύσει, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία, όπως αναφέρει η DailyMail.

Σε ανατριχιαστικές εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μια ομάδα ανδρών φαίνεται να γονατίζει στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Ένοπλοι μαχητές στέκονται πίσω από τα θύματα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πριν ακουστούν πυροβολισμοί και οι επτά γονατισμένοι άνδρες πέσουν στο έδαφος, προφανώς νεκροί.

Παράλληλα, το πλήθος φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ» ή «Ο Θεός είναι μεγάλος», ενώ καταγράφει τις σκηνές με κινητά.

Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο.