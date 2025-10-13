Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) στη Γάζα, ανακοίνωσε αξιωματούχος που συμμετείχε στη διαδικασία.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει πως θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Χθες, οι ισραηλινές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίμεναν πως δεν θα παραδίδονταν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα, στην περίπτωση αυτή ένας «διεθνής οργανισμός» προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τον στρατό.