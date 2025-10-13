Η ισραηλινή Νόα Αργκαμάνι εθεάθη απόψε με τον αγαπημένο της Αβινατάν Ορ, που υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, με τον οποίο χωρίστηκαν με άγριο τρόπο ​​κατά την επιχείρηση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι μαχητές της Χαμάς είχαν καταφέρει να αρπάξουν όμηρο τον 32χρονο κατά την επιδρομή τους στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου βρισκόταν με την 27χρονη, η οποία επίσης πιάστηκε όμηρος, ωστόσο απελευθερώθηκε σε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα τον Ιούνιο του 2024, μαζί με τρεις άλλους ομήρους. Τώρα οι φωτογραφίες που τους δείχνουν ξανά μαζί, δεν συμβολίζουν μόνο το τέλος του εφιάλτη, αλλά και την αγάπη και την δέσμευση τους που κρατάει στον χρόνο κόντρα σε κάθε κακό.

Ο Αβινατάν αντιθέτως παρέμενε μέχρι σήμερα όμηρος της Χαμάς και κατάφερε να επιβιώσει, κρατώντας κρυφή την ιδιότητά του ως μέλος της επίλεκτης μονάδας Sayeret Matkal, η οποία θεωρείται μία από τις κορυφαίες μονάδες των ειδικών δυνάμεων στο Ισραήλ.

Η Νόα επέστρεψε άρον-άρον στο Ισραήλ από την Ουάσιγκτον όπου βρισκόταν, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, όταν ανακοινώθηκε η απελευθέρωσή του από την αιχμαλωσία. Η 27χρονη μάλιστα, για να φθάσει στο Ισραήλ χρειάστηκε να αλλάξει οκτώ πτήσεις, σύμφωνα με την Daily Mail.