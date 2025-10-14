Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά η Χαμάς, παρά την επικύρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές τη Δευτέρα, κατά την αναχώρησή του από το Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Μακρόν εκτίμησε ότι δεν αναμένονται τρομοκρατικές ενέργειες ή αποσταθεροποίηση το προσεχές διάστημα, ωστόσο υπογράμμισε πως η απειλή παραμένει. Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας, που προτάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιήθηκε παρουσία διεθνών ηγετών, χωρίς όμως τη συμμετοχή της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Συνεχίζω να ανησυχώ, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιχειρήσει να καλύψει το “κενό εξουσίας” στη Γάζα.

«Δεν εξαρθρώνεις μια τρομοκρατική οργάνωση με χιλιάδες μαχητές, υπόγειες σήραγγες και αυτό το είδος οπλισμού μέσα σε μια νύχτα», πρόσθεσε, ζητώντας διεθνή επιτήρηση της κατάστασης, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το Ελιζέ.

Η στάση των ΗΠΑ και οι περιφερειακές ισορροπίες

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση προς το Ισραήλ ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε προσωρινά τη δράση μαχητών της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Ωστόσο, στην ομιλία του στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, ο Τραμπ τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις της περιοχής επιθυμούν τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Η συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο Μακρόν ευχαρίστησε τους ομολόγους του, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, για την πρόσκληση προς τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να συμμετάσχει στη συνάντηση του Σαρμ ελ Σέιχ.

Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής «το επίτευγμα της ημέρας», επισημαίνοντας ότι η παρουσία της είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της προοπτικής της λύσης των δύο κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών, όπως και η Χαμάς.