Ομήροι στη Γάζα επικοινώνησαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν συγγενείς να μιλούν τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία παραμένουν αιχμάλωτα.

Σε ένα από τα βίντεο, η Einav Zangauker, μητέρα του Matan Zangauker, φαίνεται να συνομιλεί δακρυσμένη με τον γιο της, ο οποίος παραμένει κρατούμενος σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα. Του λέει: «Γυρίζετε σπίτι — επιστρέφετε όλοι σπίτι. Δεν υπάρχει πια πόλεμος».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν επίσης φωτογραφίες που απεικονίζουν τους αδελφούς Ντέιβιντ και Άριελ Κούνιο, καθώς και τον Νίμροντ Κοέν, να επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης με τις οικογένειές τους. Η μητέρα τους, Σίλβια Κούνιο, δήλωσε ότι κατάφερε να δει τα παιδιά της για λίγα δευτερόλεπτα, λέγοντας συγκινημένη: «Δεν άκουγα τίποτα, αλλά τους έβλεπα, και αυτό είναι αρκετό».

Στο βίντεο, οι Κούνιο φορούν ψεύτικες στρατιωτικές στολές, παρόμοιες με εκείνες που είχαν εμφανιστεί να φορούν όμηροι που απελευθερώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025. Η Σίλβια Κούνιο ανέφερε ότι παραλίγο να μην απαντήσει στο τηλέφωνο, καθώς δεν αναγνώρισε τον αριθμό κλήσης.

Ο Γιοτάμ Κοέν περιέγραψε τη δική του συνομιλία με τον αδελφό του Νίμροντ, λέγοντας: «Του είπα ότι είναι τόσο όμορφος όσο ποτέ, και εκείνος είπε ότι είναι καλά, μας αγαπάει και απλώς ήθελε να μας δει. Και θα τον αγκαλιάσουμε σε λίγο».

Χθες, ο Ισραηλινός Στρατός προειδοποίησε για πιθανές «προκλήσεις» από τη Χαμάς, αναφέροντας ότι η οργάνωση ενδέχεται να επιτρέψει περιορισμένες επικοινωνίες μεταξύ ομήρων και οικογενειών τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ζανγκάουκερ, οι αδελφοί Κούνιο και ο Κοέν αναμένεται να απελευθερωθούν εντός των επόμενων ωρών.