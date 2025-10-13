Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς στη Γάζα. Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επτά όμηροι έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Άνγκρεστ, Άλον Όχελ, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όλοι τους θα υποβληθούν σε μια αρχική σωματική και ψυχολογική εξέταση και θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Την ίδια ώρα, το Al Jazeera αναφέρει ότι το δεύτερο στάδιο της απελευθέρωσης των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στη νότια Γάζα.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι είναι προσηλωμένη σε μια εκεχειρία και μια συμφωνία ομήρων αντί αιχμαλώτων με το Ισραήλ. Η ομάδα δεν επιβεβαιώνει ότι μετέφερε τους ομήρους, αλλά λέει ότι παραμένει προσηλωμένη σε ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, εφόσον και το Ισραήλ κάνει το καθήκον του. «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι καρπός της σταθερότητας και της αντίστασης του λαού μας», αναφέρει η ανακοίνωση των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ. «Η κατοχή θα μπορούσε να είχε επιστρέψει ζωντανούς τους περισσότερους από τους αιχμαλώτους της πριν από πολλούς μήνες, αλλά συνέχισε να καθυστερεί». Προσθέτει ότι η Χαμάς είχε επιδιώξει να τερματίσει τον «πόλεμο εξόντωσης» πριν από πολλούς μήνες, αλλά κατηγορεί το Ισραήλ ότι ματαιώνει όλες αυτές τις προσπάθειες.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα τα ονόματα 20 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ζωντανοί στη Λωρίδα της Γάζας. Η απελευθέρωσή τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ώρες, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποιεί αξιολόγηση με ανώτατους αξιωματικούς στο αρχηγείο ομήρων και αγνοουμένων του στρατού, κατά την απελευθέρωση επτά ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα τους παραδώσει στα χέρια του στρατού.

Ο Ζαμίρ «εξέφρασε την εκτίμησή του σε όλα τα σώματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για τις διεξοδικές προετοιμασίες τους και τόνισε τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου ετοιμότητας και εγρήγορσης», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

The Red Cross announced: The seven hostages have been transferred to the Red Cross – Matan Angrist – Gali and Ziv Berman – Alon Ahel – Eitan Mor – Guy Gilboa-Dalal – Omri Miran are on their way home pic.twitter.com/Kt1dUL4fPe — Geo View (@theGeoView) October 13, 2025

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης, συνοδευόμενη από κατάλογο είκοσι ομήρων που έως τώρα θεωρούνταν ότι παραμένουν στη ζωή.

Μια τεράστια πινακίδα που ευχαριστεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12.

«Ευχαριστώ», γράφει η πινακίδα, η οποία απεικονίζει τον Τραμπ να αιωρείται πάνω από δύο μπλε ρίγες και μπλε αστέρια του Δαβίδ που συμβολίζουν την ισραηλινή σημαία. Η αφίσα περιλαμβάνει επίσης τη λέξη «σπίτι» στα αγγλικά και τα εβραϊκά.

Η σύνοδος στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ στις 09:20, να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ. «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;» δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ πέτυχε «τεράστιες νίκες» αλλά πρόσθεσε πως «ο αγώνας δεν τελείωσε».

Μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να συμπροεδρεύσει με τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στη «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κεντρικό ζήτημα της συνόδου αποτελεί η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και πιθανόν Τουρκία θα υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Κανένας Ισραηλινός ή εκπρόσωπος της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο, ενώ και το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί.

Το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά – ελέγχοντας σήμερα το 53% της Γάζας – και η Χαμάς δεν θα διατηρήσει την εξουσία ούτε το οπλοστάσιό της. Παρά ταύτα, στελέχη της οργάνωσης απορρίπτουν τον αφοπλισμό.

Η διακυβέρνηση της περιοχής προβλέπεται να περάσει σε «παλαιστινιακή επιτροπή» τεχνοκρατικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ.

Ανακούφιση και προκλήσεις στη Γάζα

Στη Γάζα, πολίτες επέστρεψαν στις αγορές καθώς οι τιμές βασικών αγαθών μειώθηκαν, ενόψει της χαλάρωσης του αποκλεισμού. Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ενώ άλλα περίμεναν στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Μάρτυρες ανέφεραν περιστατικά λεηλασίας φορτίων. «Δεν θέλουμε να ζούμε σε ζούγκλα· η βοήθεια πρέπει να διανέμεται με ασφάλεια και σεβασμό», είπε ο κάτοικος της Γάζας, Μοχάμεντ Ζαράμπ.

Ο απολογισμός του πολέμου

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Την ημέρα εκείνη απήχθησαν 251 άτομα από τον στρατιωτικό βραχίονα της οργάνωσης και συμμάχους της.

Στις ισραηλινές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 67.806 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ.