Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την επιστροφή σήμερα στο Ισραήλ των 20 ομήρων που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολουθούν λίγα λόγια για τους 20 Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώνονται σήμερα:

Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών

Υπαξιωματικός, ο Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη του πληρώματος του άρματος σκοτώθηκαν και τα πτώματα δύο από αυτούς παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η οικογένειά του τον Απρίλιο του 2025, βλέπει κανείς τη στιγμή που απάγεται από το άρμα του.

Ο Ματάν Άνγκρεστ, με καταγωγή από το Κίριατ Μπιάλικ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Χάιφα.

Η οικογένειά του σχεδίαζε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι για να γιορτάσει το επικείμενο τέλος της στρατιωτικής θητείας του.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς.

Τα δύο αδέλφια, που ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Είναι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Λίβερπουλ. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ ήταν ένας από τους παραγωγούς του φεστιβάλ Nova, μαζί με τους παιδικούς του φίλους Μάικλ και Όσερ Ουάκνιν, που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου μαζί με σχεδόν 370 ανθρώπους σε αυτή τη γιορτή της τέκνο. Βίντεο που τον δείχνει με χειροπέδες και τραυματισμένο στο πρόσωπο να μεταφέρεται από τους απαγωγείς του μεταδόθηκε την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς.

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ είναι παντρεμένος με Ισραηλινή κολομβιανής καταγωγής. Πατέρας ενός αγοριού, ζούσε στο Μεβασερέτ Τζιόν, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο του χορήγησε την κολομβιανή υπηκοότητα τον Νοέμβριο του 2023.

Η σύζυγός του Ρεμπέκα Γκονσάλες δήλωσε στα μέσα Φεβρουαρίου 2025 ότι έλαβε “απόδειξη ότι ζει” από τον Οχάντ Μπεν Άμι, πρώην όμηρο που απελευθερώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου και κρατούνταν μαζί με τον σύζυγό της.

Πριν από την απαγωγή του, ο Ελκάνα Μπόχμποτ ετοιμαζόταν να ανοίξει επιχείρηση πώλησης παγωτών στην αγορά του Τελ Αβίβ στα μέσα Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους γονείς του.

Ο όμηρος εμφανίστηκε τον Μάιο σε ένα βίντεο που μετέδωσε η Χαμάς, μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Γιόσεφ Χάιμ Ορχάνα. Ο Ελκάνα Μπόχμποτ εμφανιζόταν σιωπηλός, εξασθενημένος και ξαπλωμένος με κουβέρτα.

Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, από την Ιερουσαλήμ, Γερμανός πολίτης, διασφάλιζε την ασφάλεια του φεστιβάλ Nova. Από τις 10:30, οπότε επικοινώνησε για τελευταία φορά με τη μητέρα του μέχρι τις 13:30, οπότε εξαφανίστηκε, ο φύλακας ήταν εκεί, βοηθώντας πολλούς θεατές του φεστιβάλ, σύμφωνα με επιζώντες. Τραυματίστηκε και στα δύο χέρια κατά την επίθεση.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Ρομ Μπρασλάφσκι να μιλάει προφανώς υπό καταναγκασμό, όπου εμφανίζεται πολύ εξασθενημένος και αδυνατισμένος.

Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών

Ο Νιμρόντ Κοέν, που βρισκόταν μαζί με τη μονάδα τεθωρακισμένων όπου υπηρετούσε κοντά στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, ‘προδόθηκε’ από το επιθετικό άρμα του, που ακινητοποιήθηκε λόγω ελαττωματικών φρένων.

Τον στρατιώτη έβγαλαν από το όχημά του οι επιτιθέμενοι, μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Οι τρεις σύντροφοί του εν όπλοις, ο Όμερ Νόιτρα, ο Οζ Ντάνιελ και ο Σάκεντ Νταχάν, πέθαναν στις 7 Οκτωβρίου και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Ο Νιμρόντ Κοέν είναι από τη Ρεχοβότ, νότια του Τελ Αβίβ.

Οι γονείς του Γεχούντα και Βίκι Κοέν συμμετέχουν σε όλες τις διαδηλώσεις, όπου κρατούν πλακάτ ή φωτογραφίες απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Νιμρόντ Κοέν δεν αποχωριζόταν ποτέ έναν κύβο του Ρούμπικ και η μητέρα του κρατάει ως πολύτιμο φυλαχτό αυτόν που της έδωσε ο στρατός, που το βρήκε καμένο εν μέρει μέσα στο άρμα του γιου της.

Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 35 και 28 ετών

Οι Ισραηλινοαργεντίνοι αδελφοί Νταβίντ και Άριελ Κούνιο απήχθησαν μαζί με τη διευρυμένη οικογένειά τους ενώ κρύβονταν στο ασφαλισμένο δωμάτιο της κατοικίας του Νταβίντ Κούνιο στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Για να τους αναγκάσουν να βγουν από εκεί, οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν το σπίτι.

Η οικογένειά τους καταγράφει τους περισσότερους ομήρους (οκτώ). Η Σαρόν Αλόνι Κούνιο, 34 ετών, σύζυγος του Νταβίντ Κούνιο, και τα δύο δίδυμα παιδιά τους ηλικίας τριών ετών, καθώς και η Ντανιέλε Αλόνι, 44 ετών, αδελφή της Σαρόν Αλόνι Κούνιο, και η πεντάχρονη κόρη της απελευθερώθηκαν στη διάρκεια της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η μνηστή του Άριελ Κούνιο, η Αρμπέλ Γεχούντ, 28 ετών, απελευθερώθηκε στις 30 Ιανουαρίου.

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Τομ Σοβάλ παρουσίασε τον Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου (Berlinale) την ταινία “A letter to David” (“Επιστολή στον Νταβίντ”) , ως φόρο τιμής στον Νταβίντ Κούνιο. Το 2013, ο Νταβίντ Κούνιο και ο δίδυμος αδελφός του Εϊτάν είχαν παρουσιάσει στο φεστιβάλ την ταινία “Youth”, στην οποία υποδύονταν τα κύρια πρόσωπα υπό την καθοδήγηση του Σοβάλ.

Ο Εϊτάν Κούνιο διέφυγε από τη Χαμάς κρυπτόμενος στο καταφύγιό του στο Νιρ Οζ. Τα δύο αδέλφια έχουν το ίδιο τατουάζ με τρία μικρά αστέρια σε χρώμα σκούρο πράσινο στο εσωτερικό του καρπού.

Κατά την έναρξη του φεστιβάλ η σκηνοθέτης Τρίσια Τατλ, ηθοποιοί και σκηνοθέτες ύψωσαν πάνω στο κόκκινο χαλί τη φωτογραφία του Νταβίντ Κούνιο.

Η ταινία “Επιστολή στον Νταβίντ” έλαβε τον Σεπτέμβριο το βραβείο Ophir (ισραηλινό Όσκαρ) καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Οι γονείς του Εβιατάρ Νταβίντ ανακάλυψαν από μια φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ότι ο γιος τους ήταν όμηρος στη Γάζα. Ο νεαρός άνδρας εμφανιζόταν εκεί με το πρόσωπο φωτισμένο από φακό.

Στις 7 Οκτωβρίου, συμμετείχε μαζί με τον παιδικό του φίλο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι στο φεστιβάλ Nova. Ο τελευταίος απήχθη επίσης και πιστεύεται ότι είναι ακόμη εν ζωή στη λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένειά του κατάγεται από το Κφαρ Σάμπα, στο κεντρικό Ισραήλ. Παθιασμένος με τη μουσική, εργαζόταν σε ένα καφέ προκειμένου να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Τον Αύγουστο του 2025, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εμφανώς εξασθενημένο.

Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του ρέιβ πάρτυ όταν απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μια σήραγγα στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ομήρου που απελευθερώθηκε τον Ιούνιο στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι δεσμοφύλακές τους τούς κακομεταχειρίστηκαν.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι και ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα προτού κλειστούν στο αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς στις 5 Σεπτεμβρίου μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, σε μια σήραγγα.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, που λάτρευε την Ιαπωνία, έμαθε ιαπωνικά για να ταξιδέψει εκεί μια μέρα. Εργαζόταν στον κλάδο της πληροφορικής.

Μαξίμ Χερκίν, 37 ετών

Ισραηλινορώσος, ο Μαξίμ Χερκίν ζει στο Τιράτ Καρμέλ, στο βόρειο Ισραήλ, και είναι πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, πέντε ετών σήμερα, που ζει με τη μητέρα του στη Ρωσία. Είχε έρθει στο Ισραήλ με τη μητέρα του από την Ουκρανία.

Προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova, έγραψε στη μητέρα του “όλα πάνε καλά, επιστρέφω”.

Την άνοιξη του 2025, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο ο Μαξίμ Χερκίν εμφανίζεται ξαπλωμένος με μπανταρισμένο το κεφάλι και το αριστερό χέρι και καφέ κηλίδες.

Εϊτάν Χορν, 39 ετών

Ο Εϊτάν Χορν, που ζει στην πόλη Κφαρ Σάμπα (κέντρο), απήχθη από το σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού του Γαΐρ Χορν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Στις 7 Οκτωβρίου απήχθη επίσης ο διαβητικός αδελφός του ο οποίος απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Πριν από την απελευθέρωση του μεγαλύτερου αδελφού, τα δύο αδέλφια κρατούνταν μαζί.

Η οικογένεια Χορν είχε έρθει στο Ισραήλ από την Αργεντινή πριν από χρόνια.

Εκπαιδευτικός, ο Εϊτάν Χονρ εργάστηκε επί χρόνια σε διάφορα κινήματα νεολαίας, για τα οποία είχε βρεθεί σε αποστολή στο Περού.

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Ο Σενγκέβ Καλφόν, που ζει στην Ντιμόνα (νότια), εργαζόταν μαζί με τον πατέρα του στο οικογενειακό αρτοποιείο στην Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ.

Ο παιδικός του φίλος, που ήταν μαζί του στο φεστιβάλ Nova, αφηγήθηκε πώς συνελήφθη ενώ κρυβόταν σε έναν θάμνο στην άκρη του δρόμου 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα.

Ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν τον Φεβρουάριο είπε πως κρατούνταν κάποια περίοδο μαζί του, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova, ο Μπαρ Κούπερσταϊν είχε μείνει για να βοηθήσει τους θεατές που είχαν πυροβοληθεί. Νοσηλευτής στον στρατό, εκείνη την ημέρα ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά περιλαμβανόταν στο προσωπικό του φεστιβάλ.

Βίντεο που τον δείχνουν με δεμένα χέρια δημοσιοποιήθηκαν μετά την απαγωγή του.

Ο Μπαρ Κούπερσταϊν είναι από τη Χολόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ο πατέρας του Ταλ Κούπερσταϊν, εθελοντής δασώστης, είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να μιλήσει και να κινηθεί, έπειτα από ατύχημα, και ο γιος του είχε αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής της οικογένειας από τα 17 του χρόνια.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Κούπερσταϊν κατάφερε να μιλήσει, με δυσκολία, και εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θέλει να κάνει έκπληξη στον γιο του όταν επιστρέψει.

Ο νεαρός άνδρας, που έγινε διασώστης όπως ο πατέρας του, είχε σώσει τη ζωή του παππού του Μάικλ Κούπερσταϊν, που υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου στο σπίτι τους δύο μήνες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Μασέρ-θεραπευτής, που έχει επίσης ουγγρική υπηκοότητα, ο Όμρι Μιράν απήχθη στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, όπου διέμενε, μπροστά στη σύζυγό του Λιτσάι Μιράν-Λαβί και στα δύο κοριτσάκια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Ο πατέρας του, ο Ντανί Μιράν, αφήνει γενειάδα εν αναμονή της επιστροφής του γιου του, αφότου τον είδε, με γενειάδα, σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς τον Απρίλιο του 2024, λέγοντας ότι αν ο γιος του δεν μπορεί να ξυριστεί, δεν θα ξυριστεί ούτε κι ο ίδιος.

Μιλώντας προφανώς υπό καταναγκασμό, ο Όμρι Μιράν περιέγραφε στο βίντεο αυτό μια “δύσκολη κατάσταση” λόγω των “πολλών βομβαρδισμών” του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Έλεγε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του για την επέτειο της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους στις 14 Μαΐου.

Επανεμφανίστηκε σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς στις 23 Απριλίου 2025.

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο μεγαλύτερος από οκτώ αδέλφια μιας θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Εϊτάν Μορ ήταν στο Nova ως φύλακας μαζί με φίλους.

Ο πατέρας του Τζβίκα Μορ είναι ο ιδρυτής του Φόρουμ της Ελπίδας, μιας συλλογικότητας γονέων ομήρων που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και απαιτούν από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν περισσότερη στρατιωτική πίεση προκειμένου η Χαμάς να συνθηκολογήσει και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ και ονειρευόταν να ανοίξει το δικό του εστιατόριο. Διατηρούσε επαφή με τους γονείς του αν και είχε πάρει αποστάσεις από τη θρησκεία.

Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών

Ο Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, από την Κιριάτ Μαλκχι (νότια), ήθελε να κάνει σπουδές coaching. Απήχθη στο φεστιβάλ Nova όπου ήταν μπάρμαν. Τον είδαν να βοηθά τους τραυματίες προτού διαφύγει με έναν φίλο.

Παιδί χωρισμένων γονιών, ο Οχάνα έχασε όταν ήταν παιδί τον αδελφό του Ατσέρ Γιτζάκ από καρκίνο σε ηλικία επτά ετών.

Ο όμηρος εμφανίστηκε τον Μάιο σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς, μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Ελκάνα Μποχμπότ.

Αλόν Οχέλ, 24 ετών

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Αλόν Οχέλ, που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon (κεντρικά), είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova.

Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα.

Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. “Είναι προφανές ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος”, δήλωσαν οι γονείς του μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο του γιου τους τον Σεπτέμβριο.

Αβινατάν Ορ, 32 ετών

Γιος θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Σίλο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Αβινατάν Ορ είναι ο δεύτερος από επτά παιδιά. Ζευγάρι με τη Νόα Αργκαμανί που απήχθη την ίδια μέρα στο φεστιβάλ Nova και απελευθερώθηκε από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Ιούνιο του 2024, επρόκειτο να εγκατασταθούν μαζί στην Μπερ Σεβά (νότια), όπου σπούδασε μηχανικός.

Έχει επίσης βρετανική υπηκοότητα.

Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Ο Μάταν Ζανγκάουκερ απήχθη από την κατοικία του στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Μαζί του απήχθη και η Ιλιάνα Γκριτσέφσκι, η Ισραηλινομεξικάνα σύντροφός του που απελευθερώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2023, την τελευταία ημέρα της πρώτης εκεχειρίας. Μαζί με τη μητέρα του συντρόφου της, την Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, έχει γίνει ένα από τα πρόσωπα του αγώνα για απελευθέρωση των ομήρων. Η Ζανγκάουκερ απείλησε τον Σεπτέμβριο του 2025 να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για “φόνο”, αν ο γιος της δεν αφεθεί ελεύθερος ζωντανός.

Ο Μάταν Ζανγκάουκερ, που οι γονείς του έχουν χωρίσει, έχει πάθος με τη νομισματολογία και τον αερομοντελισμό. Εργαζοταν στο αγρόκτημα ιατρικής κάνναβης του Νιρ Οζ.