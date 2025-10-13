Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων που κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τους συμμάχους του στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης φάσης στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των κρατουμένων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η επιστροφή των 48 ομήρων – ζωντανών και νεκρών – θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων για «λόγους ασφαλείας» και περίπου 1.700 αιχμαλώτων από τη Γάζα. Το σχέδιο εντάσσεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών.

Κατά την τέταρτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιστροφή των ομήρων «ιστορικό γεγονός» που προκαλεί «λύπη και χαρά». Η άφιξή τους αναμένεται «νωρίς το πρωί», όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του, Σος Μπεντροσιάν, επισημαίνοντας ότι «οι 20 ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν ταυτόχρονα στον Ερυθρό Σταυρό».

Οι ισραηλινές αρχές ωστόσο εκτιμούν ότι δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των νεκρών ομήρων. Όπως διευκρίνισε η Μπεντροσιάν, διεθνής οργανισμός θα συνδράμει στον εντοπισμό όσων δεν έχουν ακόμα βρεθεί.

Η στάση των δύο πλευρών

Πηγές αναφέρουν ότι η Χαμάς έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, επιμένοντας ωστόσο στην αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών. Το Ισραήλ από την πλευρά του δηλώνει πως οι κρατούμενοι δεν θα απελευθερωθούν προτού επιβεβαιωθεί η παράδοση των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ στις 09:20, να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ. «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;» δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ πέτυχε «τεράστιες νίκες» αλλά πρόσθεσε πως «ο αγώνας δεν τελείωσε».

Η σύνοδος στο Σαρμ ελ Σέιχ

Μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να συμπροεδρεύσει με τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι στη «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κεντρικό ζήτημα της συνόδου αποτελεί η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και πιθανόν Τουρκία θα υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Κανένας Ισραηλινός ή εκπρόσωπος της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο, ενώ και το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί.

Το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά – ελέγχοντας σήμερα το 53% της Γάζας – και η Χαμάς δεν θα διατηρήσει την εξουσία ούτε το οπλοστάσιό της. Παρά ταύτα, στελέχη της οργάνωσης απορρίπτουν τον αφοπλισμό.

Η διακυβέρνηση της περιοχής προβλέπεται να περάσει σε «παλαιστινιακή επιτροπή» τεχνοκρατικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ.

Ανακούφιση και προκλήσεις στη Γάζα

Στη Γάζα, πολίτες επέστρεψαν στις αγορές καθώς οι τιμές βασικών αγαθών μειώθηκαν, ενόψει της χαλάρωσης του αποκλεισμού. Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ενώ άλλα περίμεναν στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Μάρτυρες ανέφεραν περιστατικά λεηλασίας φορτίων. «Δεν θέλουμε να ζούμε σε ζούγκλα· η βοήθεια πρέπει να διανέμεται με ασφάλεια και σεβασμό», είπε ο κάτοικος της Γάζας, Μοχάμεντ Ζαράμπ.

Ο απολογισμός του πολέμου

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Την ημέρα εκείνη απήχθησαν 251 άτομα από τον στρατιωτικό βραχίονα της οργάνωσης και συμμάχους της.

Στις ισραηλινές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 67.806 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία θεωρεί αξιόπιστα ο ΟΗΕ.